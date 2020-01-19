Збиття літака МАУ в Ірані: США висловили співчуття родинам загиблих
Загиблих українців у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані повернули на Батьківщину 19 січня. Сполучені Штати Америки у день повернення тіл українців висловили співчуття їхнім сім’ям та друзям.
Про це повідомили в пресслужбі посольства США в Україні.
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"Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців у авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та друзям загиблих", – йдеться у повідомленні.
Що треба знати про трагедію в Ірані
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про технічні проблеми літака і не визнавали своєї провини. Проте після численних заяв світових лідерів та ґрунтовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажири).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
- Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину: відтепер слідство буде проводитися за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.
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