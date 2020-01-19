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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Збиття літака МАУ в Ірані: США висловили співчуття родинам загиблих

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      Вшанування пам'яті загиблих у катастрофі літака МАУ / Офіс Президента

      Загиблих українців у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані повернули на Батьківщину 19 січня. Сполучені Штати Америки у день повернення тіл українців висловили співчуття їхнім сім’ям та друзям.

      Про це повідомили в пресслужбі посольства США в Україні.

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      "Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців у авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та друзям загиблих", – йдеться у повідомленні.

      Що треба знати про трагедію в Ірані

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про технічні проблеми літака і не визнавали своєї провини. Проте після численних заяв світових лідерів та ґрунтовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажири).
      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
      • Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину: відтепер слідство буде проводитися за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

      загиблі в мау
      Загиблі українці в авіакатастрофі / Інфографіка 24 каналу

      Від куріння вейпа померли 60 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Новини США
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