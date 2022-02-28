На сбитой под Ахтыркой ракете сохранились номерные знаки с датой изготовления
Источник:93-я ОМБр Холодный Яр
Российские оккупационные войска обстреливают украинские города и мирных жителей. Делают они это из ракет и тяжелого вооружения.
На остатках одной из ракет, которой оккупанты обстреливали Ахтырку, обнаружили номерные знаки и дату изготовления. Фотографии остатков ракет опубликовали бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр.
Важно Россия за время вторжения выпустила по городам Украины 113 ракет "Калибр" и "Искандер"
Следует отметить, что такие данные могут пригодиться для суда в Гааге. Ведь по этим данным можно будет установить и воинскую часть, которая имела на вооружении такие ракеты. Следовательно, и фактических исполнителей преступного приказа.
Обломки вражеской ракеты / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр
Обломки вражеской ракеты / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр
Напомним, что только во время обстрелов Ахтырки в субботу, 26 февраля, ранения получили 55 человек, шестеро – погибли. Умерла и одна 7-летняя девочка, которая попала в больницу после обстрела детского сада. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!