Куски крыла и части экипажа: в сети показали обломки сбитого А-50У
Вчера вечером украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Сейчас появились кадры с места падения самолета.
В ГУР МО сообщили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем. Сейчас на опубликованных кадрах можно увидеть, что от "ценного" у самолета не осталось ничего.
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Обломки нашли в поле между хуторами
На распространенных кадрах в темноте едва-едва можно рассмотреть детали уже уничтоженного судна.
Обломки самолета обнаружили в полях. В частности, местный житель снял видео возле хутора Борец Труда. По крайней мере об этом сообщает оператор.
Мужчина показывает фрагмент крыла самолета и устройство с надписью "344-А. Навески Р.В.". На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил "следы выстрелов".
Обломки сбитого А-50У: видео
Также есть информация о погибших пилотах российской армии. В сети еще раньше очевидцы сообщали о масштабном пожаре в результате падения самолета.
И судя по видео, пожар был настолько сильным, что мог задеть и жилые дома поселка. В то же время о пострадавших не сообщали.
Пожар в результате падения самолета: видеоСправка. Населенные пункты Борец Труда и Трудовая Армения, где собственно были обнаружены обломки большого воздушного судна А-50У, размещены в 67 километрах от побережья Азовского моря и города Ейск.
К слову, на ранее распространенных видео можно увидели, что перед падением самолет пытался спастись и отстреливал тепловые фальшивые цели. Но это ему не удалось: произошло попадание снаряда, и началось падение.
Как пытался спастись А-50У: видео
Минус очередной российский самолет
- 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- Дефицитный самолет А-50У стоимостью полмиллиарда долларов удалось достать за почти 300 километров от линии фронта.
- ДРЛО А-50 заключается в обнаружении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.