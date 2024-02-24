Куски крыла и части экипажа: в сети показали обломки сбитого А-50У

Вчера вечером украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Сейчас появились кадры с места падения самолета.

В ГУР МО сообщили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем. Сейчас на опубликованных кадрах можно увидеть, что от "ценного" у самолета не осталось ничего.

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Обломки нашли в поле между хуторами

На распространенных кадрах в темноте едва-едва можно рассмотреть детали уже уничтоженного судна.

Обломки самолета обнаружили в полях. В частности, местный житель снял видео возле хутора Борец Труда. По крайней мере об этом сообщает оператор.

Мужчина показывает фрагмент крыла самолета и устройство с надписью "344-А. Навески Р.В.". На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил "следы выстрелов".

Обломки сбитого А-50У: видео

Также есть информация о погибших пилотах российской армии. В сети еще раньше очевидцы сообщали о масштабном пожаре в результате падения самолета.

И судя по видео, пожар был настолько сильным, что мог задеть и жилые дома поселка. В то же время о пострадавших не сообщали.

Пожар в результате падения самолета: видео

. Населенные пункты Борец Труда и Трудовая Армения, где собственно были обнаружены обломки большого воздушного судна А-50У, размещены в 67 километрах от побережья Азовского моря и города Ейск.

К слову, на ранее распространенных видео можно увидели, что перед падением самолет пытался спастись и отстреливал тепловые фальшивые цели. Но это ему не удалось: произошло попадание снаряда, и началось падение.

Как пытался спастись А-50У: видео

Минус очередной российский самолет