Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Как украинским защитникам удалось уничтожить почти все "Калибры"?

Непрерывные атаки украинских морских беспилотников вынудили военное командование России отвести значительную часть кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск. Однако даже после передислокации вражеский флот остается под постоянным прицелом Сил обороны.

Украинские технологические инновации, в частности интеграция пусковых установок FPV-дронов в морские беспилотные аппараты, позволяют наносить точные удары по российским судам, позициях ПВО и портовой инфраструктуре в акваториях Черного и Азовского морей.

Систематическое поражение вражеских кораблей фактически лишило российские ракетоносцы возможности свободно маневрировать вблизи украинского побережья. Благодаря этому оккупанты вынуждены производить пуски с гораздо большего расстояния, что дает украинским силам больше времени на обнаружение и уничтожение целей.

По имеющимся данным, показатель перехвата украинскими силами ракет "Калибр" морского базирования достиг почти 100 процентов, вероятно, вследствие того, что российские войска запускают эти ракеты с больших расстояний,

– поясняют в ISW.

В то же время эксперты предупреждают о появлении новых угроз. Во временно оккупированном Крыму россияне приступили к строительству первой специализированной базы для запуска собственных беспилотных катеров, что в будущем может создать угрозу для судоходства и побережья Одесской и Николаевской областей.

Напомним, после начала полномасштабной войны Россия потеряла значительную часть кораблей и подводных лодок Черноморского флота, способных запускать "Калибры". После удара ВСУ по Новороссийску количество таких носителей могло сократиться еще больше.

По оценке Defence Express, потенциально боеспособными могут оставаться около пяти носителей – два "Буян-М", две подводные лодки "Варшавянка" и "Алроса". Без учета "Алросы" их возможный залп составляет около 16 "Калибров", а с ней – до 20. В то же время реальное количество боеспособных носителей может быть меньше из-за неизвестного технического состояния отдельных кораблей.