Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Як українські захисники змогли знищити майже всі "Калібри"?

Безперервні атаки українських морських безпілотників змусили військове командування Росії відвести значну частину кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська. Однак навіть після передислокації ворожий флот залишається під постійним прицілом Сил оборони.

Українські технологічні інновації, зокрема інтеграція пускових установок FPV-дронів у морські безпілотні апарати, дозволяють завдавати точних ударів по російських суднах, позиціях ППО та портовій інфраструктурі в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Систематичне ураження ворожих кораблів фактично позбавило російські ракетоносії можливості вільно маневрувати поблизу українського узбережжя. Завдяки цьому окупанти змушені проводити пуски з набагато більшої відстані, що дає українським силам більше часу на виявлення та знищення цілей.

За наявними даними, показник перехоплення українськими силами ракет "Калібр" морського базування досяг майже 100 відсотків, ймовірно, внаслідок того, що російські війська запускають ці ракети з далеких відстаней,

– пояснюють в ISW.

Водночас експерти застерігають про появу нових загроз. У тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали будівництво першої спеціалізованої бази для запуску власних безпілотних катерів, що в майбутньому може створити небезпеку для судноплавства та узбережжя Одеської й Миколаївської областей.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росія втратила значну частину кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту, здатних запускати "Калібри". Після удару ЗСУ по Новоросійську кількість таких носіїв могла скоротитися ще більше.

За оцінкою Defence Express, потенційно боєздатними можуть залишатися близько п'яти носіїв – два "Буян-М", два підводні човни "Варшав'янка" та "Алроса". Без урахування "Алроси" їхній можливий залп становить близько 16 "Калібрів", а з нею – до 20. Водночас реальна кількість боєздатних носіїв може бути меншою через невідомий технічний стан окремих кораблів.