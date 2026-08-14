Про це пише Defence Express.

Скільки ракет може запустити Чорноморський флот?

На початку повномасштабного вторгнення склад Чорноморського флоту Росії включав значно більше носіїв крилатих ракет.

Зокрема, йдеться про:

2 фрегати проєкту 11356Р – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", кожен із вісьмома пусковими установками для "Калібрів";

3 малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М" – "Вишній Волочок", "Інгушетія" та "Грайворон", також по вісім ракет;

2 кораблі проєкту 22800 "Каракурт" – "Циклон" та "Аскольд", які на той момент ще не були повністю введені до складу флоту;

4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка" – "Ростов-на-Дону", "Старий Оскол", "Великий Новгород" та "Колпіно", кожен міг нести до чотирьох "Калібрів";

підводний човен проєкту 877В "Алроса", можливості якого щодо застосування "Калібрів" залишаються дискусійними.

Таким чином, сукупний теоретичний залп цих носіїв міг становити до 76 крилатих ракет. При цьому це оцінка саме кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту, які перебували у Чорному морі.

За роки війни українські Сили оборони системно зменшували потенціал Чорноморського флоту Росії. Частина кораблів була знищена, інші зазнали важких пошкоджень або тривалий час перебувають у ремонті.

Зокрема, ворог фактично втратив обидва фрегати проєкту 11356Р – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Під час останньої атаки на Новоросійськ також був уражений один із "Буян-М", однак його точний стан наразі залишається невідомим.

Два "Каракурти" – "Аскольд" і "Циклон" – були виведені з ладу раніше. Перший отримав критичні пошкодження внаслідок українського удару по Керчі у 2023 році, а другий, за даними української сторони, був знищений у 2024 році.

Серед підводних човнів РФ ситуація також суттєво погіршилася. "Ростов-на-Дону" спочатку зазнав серйозних пошкоджень, а згодом був потоплений, тоді як "Колпіно" отримав критичні ушкодження внаслідок операції СБУ.

Якщо враховувати лише ті платформи, які потенційно можуть залишатися боєздатними, то йдеться щонайменше про п'ять носіїв "Калібрів".

Серед них можуть бути:

2 "Буян-М";

2 підводні човни "Варшав'янка" – "Старий Оскол" та "Великий Новгород";

1 підводний човен "Алроса".

Водночас щодо частини цих кораблів немає повної відкритої інформації про їхній актуальний технічний стан. Тому реальна кількість справді боєздатних носіїв може бути меншою.

Якщо не враховувати "Алросу", потенційний залп доступних підводних човнів та кораблів становить близько 16 ракет "Калібр". Якщо ж припустити, що він справді здатний застосовувати ці ракети, загальна оцінка може сягати 20 ракет за один залп.

Росія модернізувала його торпедні апарати для можливого використання крилатих ракет "Калібр", однак у відкритих джерелах немає підтверджень, що субмарина реально здійснювала бойові пуски цих ракет.

До того ж його технічний стан викликає серйозні питання. За десятиліття служби підводний човен тривалий час перебував на ремонтах, а спроби повернути його до повноцінної експлуатації після чергової модернізації супроводжувалися проблемами.

Тому формально "Алросу" можна рахувати серед потенційних носіїв "Калібрів", але її реальну бойову спроможність варто оцінювати обережно.

Попри суттєве скорочення можливостей Чорноморського флоту, це не означає, що Росія втратила можливість застосовувати «Калібри» проти України. Москва може переміщувати окремі кораблі між басейнами через внутрішні водні шляхи, зокрема використовуючи маршрути через Дон і Волгу. Крім того, російські військові вже застосовували "Калібри" з Каспійського моря.

Однак пуски з Каспійського моря мають важливе обмеження: через дальність польоту ракет під удар потрапляє лише частина території України.

Нагадаємо, масштабна атака на військово-морську базу Росії в Новоросійську тривала понад дев'ять годин і стала однією з найпомітніших операцій Сил оборони України в тилу ворога. Для удару вперше комплексно застосували різні види українського озброєння, зокрема ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також повітряні та морські безпілотники.

За словами виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари, синхронне використання різних засобів ураження дозволило подолати російську оборону та завдати удару по військових об'єктах.

Унаслідок атаки, за даними української сторони, пошкоджень зазнали щонайменше чотири російські кораблі. Серед них – два фрегати проєкту 11356Р "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет "Калібр", а також патрульний корабель "Василь Биков" і малий ракетний корабель "Буян-М".