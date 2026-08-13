Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара.

Що сказав Хмара про операцію в Новоросійську та нові атаки по Росії?

Євгеній Хмара заявив, що українські захисники мають чіткий план дій щодо нейтралізації ворожого потенціалу.

Ми вимкнемо російську військову машину – знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України,

– наголосив він.

За його словами, нещодавня операція по Новоросійську стала абсолютно унікальною, адже комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами та морськими безпілотниками.

"Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони", – зазначив Хмара.

Він також висловив вдячність воїнам за точність, а виробникам української зброї – за інноваційні рішення, які дають державі значно більше можливостей бити ворога у глибокому тилу.

Посилення стратегії глибоких ударів по території Росії наразі визначено як один із ключових пріоритетів. Хмара підкреслив, що разом із Головнокомандувачем Драпатим, Генеральним штабом, Силами безпілотних систем, Службою безпеки України, іншими частинами Сил оборони та виробниками цей тиск буде лише нарощуватися.

Сьогодні на нараді під головуванням Президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари – точнішими. Росія буде палати,

– заявив виконувач обов'язків міністра оборони.

Що відомо про удар по Новоросійську?

Нагадаємо, масштабна атака на військово-морську базу в Новоросійську тривала понад 9 годин і стала можливою завдяки застосуванню цілої лінійки вітчизняного озброєння.

Для удару по останньому основному форпосту російського флоту в Чорному морі вперше в історії злагоджено застосували цілу низку вітчизняного озброєння. Серед них ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", повітряні дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш", а також морські катери "Сарган" і "Мамай".

Унаслідок цієї операції пошкоджень зазнали 4 ворожих судна: 2 фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також повідомлялося про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков" і малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М".