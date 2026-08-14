Об этом пишет Defence Express.

Сколько ракет может запустить Черноморский флот?

В начале полномасштабного вторжения состав Черноморского флота России включал значительно больше носителей крылатых ракет.

В частности, речь идет о:

2 фрегата проекта 11356Р – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", каждый с восемью пусковыми установками для "Калибров";

3 малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" – "Верхний Волочок", "Ингушетия" и "Грайворон", также по восемь ракет;

2 корабля проекта 22800 "Каракурт" – "Циклон" и "Аскольд", которые на тот момент еще не были полностью введены в состав флота;

4 подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" – "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Большой Новгород" и "Колпино", каждая из которых могла нести до четырех ракет "Калибр";

подводная лодка проекта 877В "Алроса", возможности которой по применению "Калибров" остаются спорными.

Таким образом, совокупный теоретический залп этих носителей мог составить до 76 крылатых ракет. При этом речь идет именно о кораблях и подводных лодках Черноморского флота, находившихся в Черном море.

За годы войны украинские Силы обороны систематически сокращали потенциал Черноморского флота России. Часть кораблей была уничтожена, другие получили тяжелые повреждения или длительное время находятся в ремонте.

В частности, враг фактически потерял оба фрегата проекта 11356Р – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Во время последней атаки на Новороссийск также был поражен один из "Буян-М", однако его точное состояние пока остается неизвестным.

Два "Каракурта" – "Аскольд" и "Циклон" – были выведены из строя ранее. Первый получил критические повреждения в результате украинского удара по Керчи в 2023 году, а второй, по данным украинской стороны, был уничтожен в 2024 году.

Среди подводных лодок РФ ситуация также существенно ухудшилась. "Ростов-на-Дону" сначала получил серьезные повреждения, а впоследствии был потоплен, тогда как "Колпино" получил критические повреждения в результате операции СБУ.

Если учитывать только те платформы, которые потенциально могут оставаться боеспособными, то речь идет как минимум о пяти носителях "Калибров".

Среди них могут быть:

2 "Буян-М";

2 подводные лодки типа "Варшавянка" – "Старый Оскол" и "Большой Новгород";

1 подводная лодка "Алроса".

В то же время что касается части этих кораблей, нет полной открытой информации об их текущем техническом состоянии. Поэтому реальное количество действительно боеспособных носителей может быть меньше.

Если не учитывать "Алросу", потенциальный залп доступных подводных лодок и кораблей составляет около 16 ракет "Калибр". Если же предположить, что он действительно способен применять эти ракеты, общая оценка может достигать 20 ракет за один залп.

Россия модернизировала его торпедные аппараты для возможного использования крылатых ракет "Калибр", однако в открытых источниках нет подтверждений того, что подводная лодка действительно осуществляла боевые пуски этих ракет.

К тому же его техническое состояние вызывает серьезные вопросы. За десятилетие службы подводная лодка длительное время находилась на ремонтах, а попытки вернуть ее к полноценной эксплуатации после очередной модернизации сопровождались проблемами.

Поэтому формально "Алросу" можно отнести к числу потенциальных носителей "Калибров", но ее реальную боевую способность следует оценивать с осторожностью.

Несмотря на существенное сокращение возможностей Черноморского флота, это не означает, что Россия утратила возможность применять "Калибры" против Украины. Москва может перемещать отдельные корабли между бассейнами по внутренним водным путям, в частности, используя маршруты через Дон и Волгу. Кроме того, российские военные уже применяли "Калибры" с Каспийского моря.

Однако пуски с Каспийского моря имеют важное ограничение: из-за дальности полета ракет под удар попадает лишь часть территории Украины.

Напомним, масштабная атака на военно-морскую базу России в Новороссийске длилась более девяти часов и стала одной из самых заметных операций Сил обороны Украины в тылу врага. Для нанесения удара впервые комплексно применили различные виды украинского вооружения, в частности ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также воздушные и морские беспилотники.

По словам исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары, синхронное использование различных средств поражения позволило преодолеть российскую оборону и нанести удар по военным объектам.

В результате атаки, по данным украинской стороны, повреждения получили как минимум четыре российских корабля. Среди них – два фрегата проекта 11356Р "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", а также патрульный корабль "Василий Быков" и малый ракетный корабль "Буян-М".