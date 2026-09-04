Украина сбивает почти 100% "Калибров": в ISW раскрыли тактику ВСУ в Черном море

Показатель перехвата российских крылатых ракет "Калибр" морского базирования силами украинской противовоздушной обороны достиг почти 100 процентов. Этого удалось добиться благодаря успешной работе Сил обороны в Черном море.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Как украинским защитникам удалось уничтожить почти все "Калибры"?

Непрерывные атаки украинских морских беспилотников вынудили военное командование России отвести значительную часть кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск. Однако даже после передислокации вражеский флот остается под постоянным прицелом Сил обороны.

Украинские технологические инновации, в частности интеграция пусковых установок FPV-дронов в морские беспилотные аппараты, позволяют наносить точные удары по российским судам, позициях ПВО и портовой инфраструктуре в акваториях Черного и Азовского морей.

Систематическое поражение вражеских кораблей фактически лишило российские ракетоносцы возможности свободно маневрировать вблизи украинского побережья. Благодаря этому оккупанты вынуждены производить пуски с гораздо большего расстояния, что дает украинским силам больше времени на обнаружение и уничтожение целей.

По имеющимся данным, показатель перехвата украинскими силами ракет "Калибр" морского базирования достиг почти 100 процентов, вероятно, вследствие того, что российские войска запускают эти ракеты с больших расстояний,

– поясняют в ISW.

В то же время эксперты предупреждают о появлении новых угроз. Во временно оккупированном Крыму россияне приступили к строительству первой специализированной базы для запуска собственных беспилотных катеров, что в будущем может создать угрозу для судоходства и побережья Одесской и Николаевской областей.

Напомним, после начала полномасштабной войны Россия потеряла значительную часть кораблей и подводных лодок Черноморского флота, способных запускать "Калибры". После удара ВСУ по Новороссийску количество таких носителей могло сократиться еще больше.

По оценке Defence Express, потенциально боеспособными могут оставаться около пяти носителей – два "Буян-М", две подводные лодки "Варшавянка" и "Алроса". Без учета "Алросы" их возможный залп составляет около 16 "Калибров", а с ней – до 20. В то же время реальное количество боеспособных носителей может быть меньше из-за неизвестного технического состояния отдельных кораблей.