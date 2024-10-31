Он надеется, что там согласятся на использование сил противовоздушной обороны союзников. Об этом в комментарии Укринформа сообщил представитель польского ведомства Павел Вронский, пишет 24 Канал.

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Сикорский ожидает разрешение на сбивание ракет над Украиной

По словам Вронского, Радослав Сикорский до сих пор подчеркивает необходимость сбивания силами противовоздушной обороны союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши еще в то время, пока они находятся в украинском небе.

Интересно, что как говорит представитель МИД, за свою вышеупомянутую позицию, о которой сообщал ранее и придерживается сейчас, глава польской дипломатии неоднократно подвергался "критике" внутри Североатлантического альянса.

Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников – ред.),

– сказал Вронский.

Напомним, еще в сентябре Радослав Сикорский призвал страны Запада позволить бить Украине вглубь российских территорий. Он добавил, что не понимает позиции США относительно запрета и напомнил, как Россия жестоко убила семью Базилевичей во Львове.