Він надіється, що там погодяться на використання сил протиповітряної оборони союзників. Про у коментарі Укрінформу повідомив речник польського відомства Павел Вронський, пише 24 Канал.

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Сікорський очікує дозвіл на збиття ракет над Україною

За словами Вронського, Радослав Сікорський досі наголошує на необхідності збиття силами протиповітряної оборони союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі ще у той час, поки вони перебувають в українському небі.

Цікаво, що як каже представник МЗС, за свою вищезгадану позицію, про яку повідомляв раніше і дотримується зараз, очільник польської дипломатії неодноразово зазнавав "критики" всередині Північноатлантичного альянсу.

Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників – ред.),

– сказав Вронський.

Нагадаємо, ще у вересні Радослав Сікорський закликав країни Заходу дозволити бити Україні вглиб російських територій. Він додав, що не розуміє позиції США щодо заборони й нагадав, як Росія жорстоко вбила родину Базилевичів у Львові.