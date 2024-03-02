Об этом и о ходе боевых действий на фронте в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Смотрите также Изменили тактику, – Евлаш сказал, как россиянам удается продвигаться на фронте

Взрывы в России

В России продолжает пылать. В Санкт-Петербурге местные жители слышали громкие взрывы. Там зафиксирован прилет беспилотника. Свитан убежден, что это может быть как спецоперация украинских спецслужб, так беспилотники могли запустить и сами россияне.

Там на каждом углу, на каждом базаре можно купить китайский беспилотник, собрать, и на дальности 7 – 8 километров от объекта запустить его, подвесить любую из взрывчатки, ее тоже за 3 рубля можно купить где угодно,

– добавил полковник в запасе.

Так россияне могут эффективно действовать – собрав за несколько рублей беспилотник, отминусовать военный объект за миллион долларов.

Потери авиации

Потери российской авиации неуклонно растут. Так за минувшие сутки был ликвидирован еще один самолет Су-34.

Сейчас у россиян есть около сотни Су-34. Дальность действия этих судов создает опасность даже для ближайших соседей, входящих в блок НАТО, поэтому партнеры Украины будут заинтересованы в том, чтобы отминусовать как можно больше этих самолетов, считает военный аналитик.

Весь смысл поставки Patriot – это уничтожение российской авиационной техники. Поэтому под уничтожение Сушек, поверьте, у нас будет достаточное количество снарядов для зенитно-ракетных войск,

– добавил эксперт.

Бои возле Работино

На фронте непростая ситуация сейчас сложилась возле Работино. Министерство обороны России отчиталось, что оккупанты берут ключевую позицию возле Работино. Однако сразу после этого в сети появилось видео, на котором зафиксировано уничтожение большого количества живой силы и техники врага именно на этом участке фронта.

Свитан убежден, что в ближайшее время действия врага будут сосредоточены на том, чтобы срезать выступление возле Работино и оттеснить украинскую армию. Сейчас продолжаются формировочные операции россиян, с помощью разведывательных групп они пытаются прорваться.

Преимущественно технику там россияне используют для огневой поддержки. Сначала отправляют живую цепочку, а дальше их поддерживают танки и боевые бронированные машины. Но ВСУ достает и до них артиллерией, беспилотниками, которые все в больших количествах появляются на фронте.

Вчера, действительно, была серьезная атака возле Работино, но она была отражена,

– отметил Свитан.

Ситуация на Авдеевском направлении

Несмотря на тяжелую ситуацию, очень эффективно на Авдеевском плацдарме сейчас работает 47 механизированная бригада ВСУ. В частности им удалось уничтожить часть российской 15 механизированной бригады.

В то же время Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский анонсировал кадровые изменения среди командиров бригад, ведь именно от их эффективности зависит работа всего подразделения. В отдельные бригады он отправил специалистов для передачи опыта и помощи.

Здесь ничего необычного нет, когда приходит новая команда, она обычно и делает кадровые перестановки, которые могут быть до нижнего звена,

– объяснил полковник в запасе.

Он убежден, что сейчас нужно работать над усилением военного состава армии и внутренним устройством, чтобы солдаты не были такими зависимыми от команд руководителей, над чем в свое время работал и Валерий Залужный.