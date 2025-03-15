У Путина есть 2 реальных "козыря": как Кремль может коварно обыграть Трампа

Если говорить о тех рычагах, которые до сих пор остаются в руках путинского режима, а также тех, которые до сих пор могут быть эффективными в контактах со стороны россиян с американцами, то сейчас их есть как минимум 2. Первый инструмент – это Иран. Второй – Сирия.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, объяснив, что администрация Трампа будет пытаться возобновить переговоры с Ираном по ее ядерной программе и отговорить его от продолжения ее развивать в контексте получения ядерного оружия.

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Об эффективных рычагах России для контакта с США

Неофициально уже с российской и американской сторон говорили, что предыдущие разговоры между Путиным и Трампом по Ирану были и якобы Россия пообещала, что может помочь США в этом вопросе и использовать свое влияние на Иран.

Принимая во внимание последние заявления президента Ирана Пезешкиана, когда он сказал, что никаких переговоров с США быть не может, очевидно, что россияне в этой игре поднимают ставки,

– озвучил Жовтенко.

Кроме того, россияне еще пробуют разыграть сирийское направление. В этом вопросе они используют то, что происходит в двух сирийских провинциях. В первую очередь в Латакии, где есть остатки российских военных и их баз. Там, по словам Жовтенко, идут столкновения, потому что где-то вдруг появились проасадовские силы, которые начали беспорядки с силами нового сирийского режима.

Сообщается о больших жертвах среди гражданского населения. Россияне воспользовались этим и раскручивают тему, что они запустили на свою базу сирийских граждан, защитили их и якобы выполняют гуманитарную миссию и готовы сотрудничать со всеми сторонами конфликта.

Это направление российская пропаганда очень сильно раздувает на американскую и европейскую аудитории. Это потенциальный рычаг влияния, который россияне могут использовать на американцев и организовали они его буквально на ходу,

– подчеркнул Жовтенко.

По его мнению, большой ошибкой новой сирийской власти, которая свергла режим Башара Асада, было то, что она позволила россиянам в Иране не то что остаться, а предоставить им зону комфорта, возможность договариваться с какой базы им отходить, а с какой нет.

КНДР и Китай, как потенциальные инструменты России для взаимодействия с США

Кремль, по словам Жовтенко, сегодня также имеет несколько потенциальных инструментов для налаживания сотрудничества с Вашингтоном. В частности, один из них связан с северокорейской ядерной программой. Россияне чувствуют, что для Трампа это приоритетная история в среднесрочной перспективе.

"Трамп вспоминает, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, но он уже не тот, который был во время первой каденции Трампа. Его армия и ВПК усилены практическим сотрудничеством с Россией. Россияне надеются, что смогут использовать свои близкие отношения с КНДР для того, чтобы смягчить эту историю для Трампа", – считает Жовтенко.

Еще один инструмент, который россияне попытаются разыграть – это контакты и сотрудничество, которое они имеют с Китаем. Ведь Пекин – один из стратегических приоритетов внешней политики Трампа. У американского президента есть идея – иметь глобальную конкуренцию с Китаем. Чтобы она происходила на условиях США, Трамп решил, что он сможет оторвать Россию от Китая, таким образом ослабить его.

У Путина есть 2 реальные "козыри", которые он при правильных подходах может разыграть и сейчас, а также 2 потенциальных инструмента, которыми он может попытаться корректировать американскую внешнюю политику, как минимум, по Европе, а глобально – отстоять собственные геополитические интересы,

– подытожил Жовтенко.

Кремль, по его словам, будет играть на том, что Россия вот-вот готова отойти от Китая, но Вашингтон должен будет сделать для нее первое, второе, третье. Эта игра с требованиями и прихотями Путина, по убеждению Жовтенко, может продолжаться долго, как минимум до половины президентского срока Трампа, если тот не поймет, что на самом деле происходит.