Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, пояснивши, що адміністрація Трампа буде намагатися відновити переговори з Іраном щодо її ядерної програми і відговорити його від продовження її розвивати в контексті отримання ядерної зброї.

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Про ефективні важелі Росії для контакту з США

Неофіційно вже з російської та американської сторін говорили, що попередні розмови між Путіним і Трампом щодо Ірану були й нібито Росія пообіцяла, що може посприяти США в цьому питанні та використати свій вплив на Іран.

Беручи до уваги останні заяви президента Ірану Пезешкіана, коли він сказав, що жодних переговорів з США бути не може, очевидно, що росіяни в цій грі підіймають ставки,

– озвучив Жовтенко.

Крім того, росіяни ще пробують розіграти сирійський напрямок. В цьому питанні вони використовують те, що відбувається в двох сирійських провінціях. Першочергово в Латакії, де є залишки російських військових та їх баз. Там, зі слів Жовтенка, тривають сутички, бо десь раптом з'явилися проасадівські сили, які почали заворушення з силами нового сирійського режиму.

Повідомляється про великі жертви серед цивільного населення. Росіяни скористались цим й розкручують тему, що вони запустили на свою базу сирійських цивільних, захистили їх і буцімто виконують гуманітарну місію та готові співпрацювати з усіма сторонами конфлікту.

Цей напрямок російська пропаганда дуже сильно роздуває на американську й європейську аудиторії. Це потенційний важіль впливу, який росіяни можуть використовувати на американців і організували вони його буквально на ходу,

– наголосив Жовтенко.

На його думку, великою помилкою нової сирійської влади, яка повалила режим Башара Асада, було те, що вона дозволила росіянам в Ірані не те що залишитися, а надати їм зону комфорту, змогу домовлятися з якої бази їм відходити, а з якої ні.

КНДР і Китай, як потенційні інструменти Росії для взаємодії з США

Кремль, зі слів Жовтенка, сьогодні також має декілька потенційних інструментів для налагодження співпраці з Вашингтоном. Зокрема, один з них пов'язаний з північнокорейською ядерною програмою. Росіяни відчувають, що для Трампа це пріоритетна історія в середньостроковій перспективі.

"Трамп згадує, що в нього хороші відносини з Кім Чен Ином, але він вже не той, який був під час першої каденції Трампа. Його армія та ВПК посилені практичною співпрацею з Росією. Росіяни сподіваються, що зможуть використати свої близькі відносини з КНДР для того, щоб пом'якшити цю історію для Трампа", – вважає Жовтенко.

Ще один інструмент, який росіяни спробують розіграти – це контакти й співпраця, яку вони мають з Китаєм. Адже Пекін – один зі стратегічних пріоритетів зовнішньої політики Трампа. В американського президента є ідея – мати глобальну конкуренцію з Китаєм. Щоб вона відбувалася на умовах США, Трамп вирішив, що він зможе відірвати Росію від Китаю, таким чином послабити його.

У Путіна є 2 реальні "козирі", які він при правильних підходах може розіграти й зараз, а також 2 потенційні інструменти, якими він може спробувати коригувати американську зовнішню політику, як мінімум, щодо Європи, а глобально – відстояти власні геополітичні інтереси,

– підсумував Жовтенко.

Кремль, з його слів, буде грати на тому, що Росія от-от готова відійти від Китаю, але Вашингтон повинен буде зробити для неї перше, друге, третє. Ця гра з вимогами і забаганками Путіна, за переконанням Жовтенка, може тривати довго, щонайменше до половини президентського терміну Трампа, якщо той не зрозуміє, що насправді відбувається.