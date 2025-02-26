Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом отметил, что не стоит недооценивать Путина, ведь он увидел, насколько Трампу понравилась идея по полезных ископаемых. Если война завершится на условиях Путина, то впоследствии он просто всех бросит.

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Как США сами себя ослабляют?

Трамп с Путиным, как отметил политолог, похожи в том, что могут каждый день делать заявления, которые являются взаимоисключающими и не соответствуют логике. С его слов, интересно то, что единственным "взрослым в комнате" сейчас выглядит Китай, которому и делать ничего не надо, он просто будет наблюдать за ситуацией, которая складывается наилучшим для него образом.

Я бы не считал, что сейчас есть серьезное сближение между Россией и США. Это ситуативная история, связана с тем, что Трамп спешит, хочет надавить на Украину и запестрить Путина, чтобы тот согласился на определенные условия,

– озвучил Несвитайлов.

Когда то, что запланировал лидер США быстро сделать не получится, а это, по убеждению политолога, действительно не удастся, тогда станет очевидным, что это сближение между Россией и США не является настолько серьезным и продлится недолго.

Россия видит, что команда Трампа неопытная, самого Трампа она хорошо изучила, поэтому пытается манипулировать, иногда это получается эффективно,

– считает Несвитайлов.

Китай доволен сейчас тем, что с кем бы США не начали сближаться, это их ослабляет. Они могут сблизиться с Россией, но тогда, как отметил политолог, проблема встанет в том, что Соединенные Штаты потеряют своих ключевых союзников, благодаря отношениям с которыми они являются такими мощными. США сегодня теряют Канаду, ссорятся с Европой.

Заметьте, что эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко высказал мнение, что стремление Трампа отойти от союзников и наладить дружбу с Путиным может быть опасным. По его словам, партнерство американского лидера и его команды с ядерной диктатурой вряд ли будет успешным.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко уверен, что последствия президентства Трампа будут для США разрушительными. Он также отметил, что на фоне восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном, Украине надо теснее сотрудничать с Европой для противостояния России и давлению президента США Трампа.