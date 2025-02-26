Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в розмові з 24 Каналом зазначив, що не варто недооцінювати Путіна, адже він побачив, наскільки Трампу сподобалась ідея щодо корисних копалин. Якщо війна завершиться на умовах Путіна, то згодом він просто всіх кине.

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Як США самі себе послаблюють?

Трамп з Путіним, як зауважив політолог, схожі у тому, що можуть кожного дня робити заяви, які є взаємозаперечними й не відповідають логіці. З його слів, цікаво те, що єдиним "дорослим в кімнаті" зараз виглядає Китай, якому і робити нічого не треба, він просто буде споглядати за ситуацією, яка складається найкращим для нього чином.

Я б не вважав, що зараз є серйозне зближення між Росією та США. Це ситуативна історія, пов'язана з тим, що Трамп поспішає, хоче натиснути на Україну і запестити Путіна, щоб той погодився на певні умови,

– озвучив Несвітайлов.

Коли те, що запланував лідер США швидко зробити не вийде, а це, за переконанням політолога, дійсно не вдасться, тоді стане очевидним, що це зближення між Росією та США не є настільки серйозним і триватиме недовго.

Росія бачить, що команда Трампа недосвідчена, самого Трампа вона добре вивчила, тому намагається маніпулювати, іноді це виходить ефективно,

– вважає Несвітайлов.

Китай задоволений зараз тим, що з ким би США не почали зближались, це їх ослаблює. Вони можуть зблизитись з Росією, але тоді, як зазначив політолог, проблема постане в тому, що Сполучені Штати втратять своїх ключових союзників, завдяки відносинам з якими вони є такими могутніми. США сьогодні втрачають Канаду, сваряться з Європою.

Зауважте, що експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку, що прагнення Трампа відійти від союзників та налагодити дружбу з Путіним може бути небезпечним. З його слів, партнерство американського лідера та його команди з ядерною диктатурою навряд чи буде успішним.

Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко впевнений, що наслідки президентства Трампа будуть для США руйнівними. Він також наголосив, що на тлі відновлення відносин між Москвою та Вашингтоном, Україні треба тісніше співпрацювати з Європою задля протистояння Росії й тиску президента США Трампа.