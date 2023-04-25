В Укрзализныце – возможные сбои в работе онлайн-сервисов: как приобрести билеты

До конца суток, 25 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов Укрзализныци могут наблюдаться сбои.

В Укрзализныце отметили, что это касается прежде всего приложения, чат-ботов и портала отслеживания опозданий.

Смотрите также Как получить скидку 10% на поезда УЗ Интерсити+: пошаговая инструкция

Специалисты уже работают над решением проблемы, извините за сложности и спасибо за понимание,

– говорится в сообщении.

Как купить билет

Сайт для покупки билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, утверждают в компании. Однако в комментариях по меньшей мере три пользователя пожаловались на проблемы с ним.

В компании добавили, что кассы на вокзалах открыты, а движение поездов – четко по расписанию.

К слову, Укрзализныця обновила правила возврата билетов. Теперь пассажиры могут сдать их и получить полную стоимость даже после отправления поезда. Однако это возможно только офлайн.