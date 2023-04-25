В "Укрзалізниці" зазначили, що це стосується насамперед застосунку, чат-ботів та порталу відстеження спізнень.
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Спеціалісти вже працюють над розв'язанням проблеми, даруйте за складнощі і дякуємо за розуміння,
– йдеться в повідомленні.
Як купити квиток
Сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, стверджують у компанії. Проте в коментарях щонайменше три користувачі поскаржилися на проблеми з ним.
У компанії додали, що каси на вокзалах відчинені, а рух поїздів – чітко за розкладом.
До слова, Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Тепер пасажири можуть здати їх та отримати повну вартість, навіть після відправлення потяга. Однак, це можливо лише офлайн.