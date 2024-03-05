Facebook не работал: взломали ли социальную сеть и почему возник сбой в работе

Вечером 5 марта в фейсбуке наблюдали сбои в работе, а пользователей просто повыбивало. В конце концов работу социальной сети удалось восстановить.

В компании Meta объяснили, что сбой в фейсбуке произошел из-за технических проблем. В то же время в Красном море йеменские хуситы повредили 4 кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе.

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В Meta прокомментировали сбои в работе фейсбука

Представитель компании Meta Энди Стоун в соцсети Х выложил сообщение, в котором отметил, что компания знает о проблемах пользователей фейсбука с работой этой социальной сети.

Мы знаем, что люди имеют проблемы с доступом к нашим услугам. Сейчас мы над этим работаем,

– объяснил он.

Впоследствии Стоун отметил, что проблема в фейсбуке возникла из-за технической проблемы. Других деталей представитель Meta о причинах сбоев работы в фейсбуке не привел.

"Техническая проблема вызвала трудности с доступом к некоторым нашим службам. Мы как можно быстрее решили проблему для всех, кто пострадал, и просим прощения за неудобства", – написал Энди Стоун.

Во время сбоя в работе фейсбука хуситы перерезали кабели

Британский телеканал Sky News сообщил, что диверсионная операция йеменских хуситов повредила 4 из 15 кабелей, обеспечивающих глобальный интернет и связь в Красном море. Инцидент повлиял на 25% трафика, проходящего через линии Красного моря, которые соединяют Африку, Азию и Ближний Восток.

Кабели являются частью сетей Азия – Африка – Европа 1, Европа – Индия Gateway, Seacom и TGN-Gulf. Примечательно, что именно во время этой диверсии произошли сбои в работе фейсбука, ютуба и телеграма.

Сами хуситы "отрицают свою причастность к нападению" и обвинили в этом военные операции Великобритании и США, не предоставляя никаких доказательств. Хотя в прошлом месяце международно признанное правительство Йемена заявило, что хуситы планировали атаковать кабели.

В компании Seacom отметили, что пострадавший сегмент кабелей расположен в пределах морской юрисдикции Йемена. Представители компании также отметили, что уже перенаправляют трафик, который можно изменить, хотя некоторые сервисы не работают.