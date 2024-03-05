У компанії Meta пояснили, що збій у фейсбуці стався через технічні проблеми. В той самий час у Червоному морі єменські хусити пошкодили 4 кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні.

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У Meta прокоментували збої у роботі фейсбуку

Речник компанії Meta Енді Стоун у соцмережі Х виклав допис, у якому зазначив, що компанія знає про проблеми користувачів фейсбуку із роботою цієї соціальної мережі.

Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо,

– пояснив він.

Згодом Стоун зазначив, що проблема у фейсбуці виникла через технічну проблему. Інших деталей речник Meta щодо причин збоїв роботи у фейсбуці не навів.

"Технічна проблема спричинила труднощі з доступом до деяких наших служб. Ми якнайшвидше розв'язали проблему для всіх, хто постраждав, і просимо вибачення за незручності", – написав Енді Стоун.

Під час збою у роботі фейсбуку хусити перерізали кабелі

Британський телеканал Sky News повідомив, що диверсійна операція єменських хуситів пошкодила 4 із 15 кабелів, що забезпечують глобальний інтернет і зв'язок у Червоному морі. Інцидент вплинув на 25% трафіку, що проходить через лінії Червоного моря, які з'єднують Африку, Азію та Близький Схід.

Кабелі є частиною мереж Азія – Африка – Європа 1, Європа – Індія Gateway, Seacom і TGN-Gulf. Примітно, що саме під час цієї диверсії сталися збої у роботі фейсбуку, ютубу та телеграму.

Самі хусити "заперечують свою причетність до нападу" і звинуватили у цьому військові операції Великої Британії та США, не надаючи жодних доказів. Хоча минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

У компанії Seacom зазначили, що постраждалий сегмент кабелів розташований в межах морської юрисдикції Ємену. Представники компанії також наголосили, що вже перенаправляють трафік, який можна змінити, хоча деякі сервіси не працюють.

Зверніть увагу! Після масштабного збою роботи фейсбук та інстаграм відновили свою роботу, і користувачі зрештою змогли зайти до цих соціальних мереж. Наслідки вдалося усунути менш ніж за годину.