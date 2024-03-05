Кабелі є частиною мереж Азія-Африка-Європа 1, Європа-Індія Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомила гонконгська компанія HGC Global Communications.

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Повстанці заперечують свою причетність до нападу і звинувачують у ньому військові операції Великої Британії та США, не надаючи жодних доказів.

Пошкодження сталося в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря, повідомила компанія Seacom, яка обслуговує Джибуті. Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який вона може змінити, хоча деякі сервіси не працюють.

Tata Communications, індійський конгломерат, що володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявив, що "негайно вживає відповідних заходів для виправлення ситуації" після відключення.

Інтернет в Червоному морі стерегтимуть

ЄС погодився розпочати військову операцію для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів, які посилюються останніми місяцями. В операції будуть задіяні військово-морські та повітряні сили з кількох країн ЄС, включаючи Німеччину і Бельгію, яка надасть для операції фрегат Louise-Marie.

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Хусити – шиїтське повстанське угрупування, яке воює з міжнародно визнаним урядом Ємену з 2014 року за підтримки Ірану. Конфлікт спричинив гуманітарну кризу в країні, мільйони людей стикаються з голодом і хворобами.