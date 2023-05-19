"Не потянет бюджет Минобороны": в "Новой почте" потролили россиян за вбросы о доставке танков

Накануне в "Новой почте" произошел массовый сбой. Россияне кичились, что им удалось сломать сотни ее серверов. И, внимание, теперь она не сможет перевозить Leopard и Bradley. В компании иронически отреагировали.

Развернутое сообщение оставил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк. По его словам, заявления россиян могут вызвать разве что смех. Особенно, если учитывать тонкости правил транспортировки чего-либо в компании.

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Много пленки с пузырьками пойдет на Leopard

Здесь пишут, что российские хакеры сломали сотни серверов "Новой почты" и поэтому мы не сможем больше возить Leopard и Bradley... Во-первых. русский военный хакер иди н***й. Все наши услуги работают и будут работать. Да, у нас были проблемы, но в течение суток все восстановили,

– подчеркнул он.

А дальше Поперешнюк объяснил, почему заявления россиян о якобы транспортировке военной техники компанией бессмысленны. По его словам, есть по меньшей мере несколько причин, почему ни Leopard, ни Bradley "Новая почта" не может так взять и отправить. Айда знакомиться:

1. Прежде всего следует отметить, что отправителю не удастся выполнить стандарты по упаковке, которые есть в "Новой почте". Если же сможет, то ему придется израсходовать немало бумаги, пленки с пузырьками. Да и вообще "придется переплачивать за воздух".

которые есть в "Новой почте". Если же сможет, то ему придется израсходовать немало бумаги, пленки с пузырьками. Да и вообще "придется переплачивать за воздух". 2. Но это еще не все. Следует понимать, что объемный вес посылки умножается на объявленную стоимость. И это, шутит соучредитель "Новой почты", "не потянет бюджет МО".

3. Третий пункт особенно порадовал. Поперешнюк заявил, что скорость доставки может "вызвать ненужную панику, суету у оккупантов". И это могло бы помешать украинским генералам спокойно проводить "свое продуманное контрнаступление".

К слову, потролили россиян и на официальной странице "Новой почты" в фейсбуке. Там появилось сообщение с мемом. Забавную картинку подписали так: "Мы, когда прочли чьи-то фантазии".



"Новая почта" тролит россиян за вбросы о доставке танков / Фото "Новой почты"

Заметим, что сбой в работе "Новой почты" произошел 18 мая. Тогда пользователи не могли авторизироваться в приложении и воспользоваться почтоматом. Уже 19 мая работу удалось возобновить.