В работе Starlink произошел масштабный сбой: снова во время атаки по Севастополю

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничение работы спутникового интернета Starlink вблизи временно оккупированного Крыма в 2022 году было связано с санкциями против России. Сегодня, 13 сентября, во время ударов по судоремонтному заводу в Севастополе в работе спутниковой сети снова произошел масштабный сбой.

Маск говорит, что ждал одобрения от Байдена

На технологической конференции All-In Summit в Лос-Анджелесе, комментируя информацию о срыве планируемой ВСУ атаки на российский флот в прошлом году, Маск заверил, что если бы получил "зеленый свет" от президента США на подключение Starlink в Крыму, то сделал бы это.

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"Когда это произошло, регион Крыма был отключен. А причиной тому были санкции США против России", – заявил Маск.

По его словам, из-за санкций против России у компании не было специального разрешения от правительства США на подключение региона Крыма к Starlink.

Новый сбой в работе Starlink

В работе Starlink сегодня ночью тоже зафиксировали масштабный сбой. Это произошло как раз во время ударов по оккупированному Севастополю. Это отследил мониторинговый сервис NetBlocks.

Подтверждено: сетевые данные в реальном времени показывают, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink сейчас переживает международный сбой; причина неизвестна,

– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что сбой в Starlink произошел в момент атаки на оккупированный россиянами Севастополь.

Что известно об отключении Starlink

7 сентября американское издание CNN опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором сообщили о срыве атаки на российский флот в прошлом году.

Основатель SpaceX якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников. Мол, Маск боялся, что подобные действия приведут к применению ядерного оружия.

В ГУР МО подтвердили, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но в ведомстве сомневаются, что к этому прямо причастен Илон Маск.

. В ВСУ подтвердили, что ударили по кораблям россиян и портовой инфраструктуре окупантов в Корабельной бухте Севастополя. В результате атаки повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".