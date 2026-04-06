Почти весь интернет "лежит": в России фиксируют массовый сбой: в России фиксируют массовый сбой

Вечером 6 апреля россияне начали массово жаловаться из-за проблем с интернетом. Из-за сбоя в работе сайтов банков и операторов связи жаловались жители, в частности, Москвы, Петербурга, Самарской, Нижегородской областей.

О сбое написал ряд росСМИ, к тому же об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Что известно о проблемах россиян с интернетом?

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам "Сбербанка", "Альфа-банка", "Ростелекома", "Мира танков", "Газпромбанка", t2, Okko, "Госуслуг" и других.



Ряд сайтов в России не работает / Скриншот

Кстати, на днях из-за массового ограничения VPN в стране произошел серьезный сбой в платежных системах. Так, безналичные расчеты фактически перестали работать. В Москве даже временно открывали турникеты в метро, позволяя пассажирам проходить без оплаты.



Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что подобный хаос будет только усиливаться, поскольку россияне не были готовы к таким последствиям.

Между тем еще одна страна тоже выживает без интернета. Речь идет об Иране, где цифровая блокада длится уже 37 дней. Для людей это стало серьезной проблемой, ведь доступен лишь частично внутренний интернет, тогда как VPN и спутниковая связь заблокированы.

