Почти весь интернет "лежит": в России фиксируют массовый сбой: в России фиксируют массовый сбой

Почти весь интернет "лежит": в России фиксируют массовый сбой
- 6 апреля в России произошел массовый сбой в работе интернета.
- Пользователи сообщают о проблемах с доступом к ряду сайтов.
Вечером 6 апреля россияне начали массово жаловаться из-за проблем с интернетом. Из-за сбоя в работе сайтов банков и операторов связи жаловались жители, в частности, Москвы, Петербурга, Самарской, Нижегородской областей.
О сбое написал ряд росСМИ, к тому же об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Что известно о проблемах россиян с интернетом?
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам "Сбербанка", "Альфа-банка", "Ростелекома", "Мира танков", "Газпромбанка", t2, Okko, "Госуслуг" и других.
Ряд сайтов в России не работает / Скриншот
Кстати, на днях из-за массового ограничения VPN в стране произошел серьезный сбой в платежных системах. Так, безналичные расчеты фактически перестали работать. В Москве даже временно открывали турникеты в метро, позволяя пассажирам проходить без оплаты.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что подобный хаос будет только усиливаться, поскольку россияне не были готовы к таким последствиям.
Между тем еще одна страна тоже выживает без интернета. Речь идет об Иране, где цифровая блокада длится уже 37 дней. Для людей это стало серьезной проблемой, ведь доступен лишь частично внутренний интернет, тогда как VPN и спутниковая связь заблокированы.
Что известно о блокировке интернета в России?
Сбои в работе мобильного интернета существенно усложнили повседневную жизнь россиян, вызвав волну недовольства среди жителей крупных городов. На этом фоне чиновники начали искать альтернативные каналы для закрытого общения, ведь все меньше доверяют имеющимся платформам, в частности мессенджеру Max.
В то же время Кремль продолжает пытаться усилить контроль внутри страны в условиях войны. Кроме того, были приняты новые нормы, которые позволяют ФСБ отключать абонентов мобильных операторов, а также изучается опыт Китая и Ирана по интернет-блокировкам.
К тому же ранее сообщалось, что в Москве мобильный интернет работал по принципу "белых списков", когда доступ имеют только отдельные пользователи или сервисы.