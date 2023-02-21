Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации. Специалисты уже работают над решением проблем.

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Другие способы оплаты

Несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:

транспортной картой;

Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;

бесконтактной банковской картой;

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства,

– говорится в сообщении.

Трогательная история из метро

Возле киевского метро полицейский героически спас жизнь мужчине. Это произошло на днях у станции "Васильковская".

Киевлянин упал в обморок в переходе у станции метро. Полицейский оперативно отреагировал и провел все необходимые действия, чтобы спасти мужчину.

После этого состояние пострадавшего мужчины стабилизировали. Медики его госпитализировали. Таким образом, благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям полицейского, киевлянину была оказана необходимая помощь.

Как выключить свет на Киевщине 21 февраля

21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе не будут применяться графики отключений.

Да, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.

Отметим, что из-за повреждений сетей Укрэнерго в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить отключение по графику.