Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації. Фахівці вже працюють над вирішенням проблем.
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Інші способи оплати
Попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:
- транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерований у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності,
– йдеться у повідомленні.
Зворушлива історія з метро
Біля київського метро поліцейський героїчно врятував життя чоловіку. Це сталося днями поблизу станції "Васильківська".
Киянин втратив свідомість у переході біля станції метро. Поліцейський оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати чоловіка.
Після цього стан постраждалого чоловіка стабілізували. Медики його госпіталізували. Таким чином, завдяки швидкій реакції і професійним діям поліцейського, киянину було надано необхідну допомогу.
Як вимикатимуть світло на Київщині 21 лютого
21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.
Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.
Зазначимо, що через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.