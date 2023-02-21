Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації. Фахівці вже працюють над вирішенням проблем.

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Інші способи оплати

Попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:

транспортною карткою;

Qr-кодом, згенерований у додатку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– йдеться у повідомленні.

Зворушлива історія з метро

Біля київського метро поліцейський героїчно врятував життя чоловіку. Це сталося днями поблизу станції "Васильківська".

Киянин втратив свідомість у переході біля станції метро. Поліцейський оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати чоловіка.

Після цього стан постраждалого чоловіка стабілізували. Медики його госпіталізували. Таким чином, завдяки швидкій реакції і професійним діям поліцейського, киянину було надано необхідну допомогу.

Як вимикатимуть світло на Київщині 21 лютого

21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

Зазначимо, що через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.