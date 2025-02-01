В сети писали о сбое в работе горячей линии 102: в МВД отреагировали

Днем в СМИ появилась информация о сбое в работе горячей линии 102 и Сервисных центров МВД. В ведомстве отреагировали на сообщения в медиа.

Так, отмечалось, что произошел масштабный сбой в работе специальной базы розыска МВД Украины "Армор", содержащей данные обо всех правонарушителях и уклонистах. Это якобы повлияло на работу горячей линии и сервисных центров, передает 24 Канал.

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Реакция МВД

На официальной странице Министерства внутренних дел появилось разъяснение. Там подчеркнули, что спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. И никаких масштабных сбоев не зафиксировано. Аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД

Еще раз просим пользоваться официальной информацией и проверять перед обнародованием данные, полученные из неофициальных источников,

– призвали в ведомстве.

Напомним, что в декабре 2024 года Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. По состоянию на конец января 2025 года удалось относить работу всех пораженных объектов. В настоящее время информация, внесенная при восстановлении, обновляется и актуализируется.