Сбор на снаряды для Украины: Зеленский резко ответил Фицо, который оскорбил словаков

Премьер Словакии высмеял своих сограждан, которые собрали почти 4 миллиона евро на боеприпасы для Украины. Владимир Зеленский резко ответил Роберту Фицо.

Так, украинский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Словакии ответил на скепсис премьера Фицо относительно сбора средств на боеприпасы для Украины, передает 24 Канал.

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"Полная оккупация нашего государства говорит, что Путин будет на границах вашего"

Прежде всего, Владимир Зеленский поблагодарил граждан Словакии, которые, несмотря ни на что, ни на кого, поддерживают украинцев от начала войны.

Глава государства отметил, что скепсис относительно поддержки Украины иногда существует до тех пор, пока война не пришла к тебе в дом.

Я желаю людям, Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе относительно планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что если Украине не помогать, мы будем слабее, а Путин будет идти к полному разрушению нашего государства.

Полная оккупация нашего государства говорит, что он будет на границах вашего,

– сказал украинский лидер, отвечая на вопрос словацкого журналиста.

Кроме того, заметил, если Россия "будет на границе с вами", хотят этого ваши люди, не хотят, – ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война.

"Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и, я думаю, что гораздо лучше, если их дети живы и ходят в школу – не в подвал", – подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало