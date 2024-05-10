Так, український лідер на спільній пресконференції з президенткою Словаччини відповів на скепсис прем'єра Фіцо щодо збору коштів на боєприпаси для України, передає 24 Канал.

До теми "Нічого не зміниться": Фіцо висміяв словаків, які зібрали 4 мільйони євро для України

"Повна окупація нашої держави говорить, що Путін буде на кордонах вашої"

Перш за все, Володимир Зеленський подякував громадянам Словаччини, які, незважаючи ні на що, ні на кого, підтримують українців від початку війни.

Глава держави зауважив, що скепсис щодо підтримки України іноді існує доти, доки війна не прийшла до тебе в дім.

Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їхню територію,

– підкреслив Зеленський.

Також президент додав, що якщо Україні не допомагати, ми будемо слабшими, а Путін буде йти до повної руйнації нашої держави.

Повна окупація нашої держави говорить, що він буде на кордонах вашої,

– сказав український лідер, відповідаючи на питання словацького журналіста.

Окрім того, зауважив, якщо Росія "буде на кордоні з вами", хочуть цього ваші люди, не хочуть, – ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна.

"Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їхні діти ходять у школу, і, я думаю, що набагато краще, якщо їхні діти живі й ходять в школу – не в підвал", – наголосив Зеленський.

Що цьому передувало