50 гранатометов для 80 ОДШБ: 24 Канал открыл новый масштабный сбор

На фронте нужно оружие. 24 Канал открыл сбор на 50 гранатометов ФОРТ-600А для 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которая в эти дни освобождает Бахмут.

Гранатометы нужны для штурмов

Как рассказывают сами ребята, удачная операция – это когда массированно забросал вражеские позиции с безопасного расстояния, а уже потом пошел на штурм. Так гораздо безопаснее для наших защитников, и гораздо больше "жареных" россиян в окопах.

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И именно для штурмов вражеских позиций на расстоянии очень хорошо зарекомендовал себя ручной 40 мм гранатомет ФОРТ-600А – он легкий и компактный, быстро перезаряжается, достает на расстоянии до 400 метров и что важно – гранат такого калибра достаточно.

Нужно 50 таких гранатометов! Читатели 24 Канала неоднократно помогали закрывать важные сборы, мы надеемся на вашу поддержку и на этот раз.

Цена вопроса

Фонд 24 (волонтерская инициатива работников сайта и канала 24) планирует собрать 1 637 500 гривен – это позволит полностью закрыть запрос наших воинов. Время сейчас очень важно. Этот сбор нужно закрыть как можно скорее.

Как присоединиться к сбору:

ПриватБанк – 5169 3351 0133 8081

Моно – Банка

Чтобы осуществить перевод через Фонд 24 – перейдите по ссылке.