США не продают их не странам НАТО: Притула рассказал о мегасборе на ночную оптику

Фонд Сергея Притулы вместе с Сергеем Стерненко и Monobank начали новый мегасбор на 160 миллионов гривен на тысячу приборов ночного видения для обеспечения ВСУ. Приборы помогут ВСУ видеть в абсолютной темноте.

Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что такие приборы США не продают странам, которые не в НАТО, однако удалось получить лицензию на закупку К сбору уже присоединились многие люди из Украины, за ее пределами и бизнес.

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Мегасбор на ночную оптику

Притула рассказал, что сбор происходит на ночную оптику Armasight PVS-14, которая не является чем-то новым для украинской армии, но если говорится о той партии, которую планируют закупить, то она качественно отличается от всего, что было перед тем. Эта оптика – это третья генерация, абсолютно милитарная, получить которую достаточно сложно, потому что США не продают ее в страны, которые не являются членами НАТО.

Поэтому я очень горжусь своими коллегами по фонду, которые приложили максимум усилий, получили лицензию Государственного департамента, которая позволила нам иметь право на контракт и вывоз этой партии PVS-14 в Украину,

– подчеркнул волонтер.

Приборы могут использоваться как монокуляры или быть присоединенными к шлему, чтобы обеспечить мобильность и удобство для украинских военнослужащих в условиях боевых действий.

Однако, по мнению Притулы, приборы не будут часто использовать, как монокуляры, ведь за ними стоит очередь из украинских штурмовиков. Прибор на белом фосфоре дает возможность качественно видеть даже в условиях полной темноты.

Мы распределим эту партию в разных пропорциях между подразделениями морской пехоты, десантно-штурмовыми войсками и ССО,

– отметил волонтер.

Кто уже присоединился к сбору

По словам Притулы, есть юридические компании, которые задонатили миллион, два миллиона гривен. Опять происходит история мегазбора, когда присоединяются люди в Украине, всего мира и украинский бизнес. Также присутствие партнерства с Стернеком и Monobank является залогом успеха для быстрого продвижения сбора.

У нас еще не было неуспешных мегазборов, поэтому я знаю, что люди, как всегда, поддержат, задонатят и обеспечат наших защитников такой, крайне важной, ночной оптикой,

– добавил волонтер.