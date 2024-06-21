Волонтер, засновник Благодійного Фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу, що такі прилади США не продають країнам, які не є в НАТО, однак вдалось дістати ліцензію на закупівлю До збору вже приєднались багато людей з України, поза її межами та бізнес.

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Мегазбір на нічну оптику

Притула розповів, що збір відбувається на нічну оптику Armasight PVS-14, яка не є чимось новим для української армії, але якщо мовиться про ту партію, яку планують закупити, то вона якісно відрізняється від всього, що було перед тим. Ця оптика – це третя генерація, абсолютно мілітарна, здобути яку є досить складно, тому що США не продають її в країни, які не є членами НАТО.

Тому я дуже пишаюсь своїми колегами по фонду, які доклали максимум зусиль, здобули ліцензію Державного департаменту, яка дозволила нам мати право на контракт та вивезення цієї партії PVS-14 до України,

– підкреслив волонтер.

Прилади можуть використовуватись, як монокуляри або бути приєднаними до шолома, щоб забезпечити мобільність та зручність для українських військовослужбовців в умовах бойових дій.

Однак, на думку Притули, прилади не будуть часто використовувати, як монокуляри, адже за ними стоїть черга з українських штурмовиків. Прилад на білому фосфорі дає можливість якісно бачити навіть в умовах повної темряви.

Ми розподілимо цю партію в різних пропорціях між підрозділами морської піхоти, десантно-штурмовими військами та ССО,

– зазначив волонтер.

Хто вже доєднався до збору

За словами Притули, є юридичні компанії, які задонатили мільйон, два мільйони гривень. Знову відбувається історія мегазбору, коли приєднуються люди в Україні, всього світу та український бізнес. Також присутність партнерства з Стернеком та Monobank є запорукою успіху для швидкого просування збору.

У нас ще не було неуспішних мегазборів, тому я знаю, що люди, як завжди, підтримають, задонатять і забезпечать наших захисників такою, вкрай важливою, нічною оптикою,

– додав волонтер.

Залучаємо читачів 24 Каналу долучитись до мегазбору за цим посиланням. Крокуємо до перемоги разом!