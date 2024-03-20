Mustang за донат на ВСУ: масштабный сбор на грузовики "Волкам Да Винчи", РЭБы и дроны

В сети запустили сбор на 10 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. За пожертвование от 300 гривен каждый из донатеров имеет возможность выиграть особый приз - автомобиль.

Речь идет о розыгрыше Mustang. Подробнее об условиях конкурса информирует 24 Канал.

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Детали конкурса

Военный Андрей Ткачук совместно с украинским инфлюенсерами запустил масштабный сбор на нужды Сил обороны. Целью является 10 миллионов гривен, которые направят на грузовики "Волкам Да Винчи, РЭБы на медэваки и ударные дроны различным подразделениям.

В то же время каждый донатер имеет возможность выиграть автомобиль – Mustang. Эту машину передал военнослужащий роты БпЛА "Фаворит" 107 бригады ТРО Мирослав Саевский, который мобилизовался в феврале 2022 года.

Условия участия в розыгрыше просты: 300 гривен на банке и вы имеете один шанс выиграть мустанг, 600 гривен – два шанса, 1500 гривен – пять и так далее,

– объяснили организаторы акции

Для участия в конкурсе донат нужно отправить на банк по этой ссылке.

При отправке пожертвования из любого банка, отличного от Монобанка, для участия в конкурсе в назначении платежа необходимо указать фамилию, имя, отчество, а также номер телефона.

Конкурс для сбора на нужды "Волков да Винчи": смотрите видео

Донаты – это важно