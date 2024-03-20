Mustang за донат на ВСУ: масштабный сбор на грузовики "Волкам Да Винчи", РЭБы и дроны
Источник:Motrichka
В сети запустили сбор на 10 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. За пожертвование от 300 гривен каждый из донатеров имеет возможность выиграть особый приз - автомобиль.
Речь идет о розыгрыше Mustang. Подробнее об условиях конкурса информирует 24 Канал.
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Детали конкурса
Военный Андрей Ткачук совместно с украинским инфлюенсерами запустил масштабный сбор на нужды Сил обороны. Целью является 10 миллионов гривен, которые направят на грузовики "Волкам Да Винчи, РЭБы на медэваки и ударные дроны различным подразделениям.
В то же время каждый донатер имеет возможность выиграть автомобиль – Mustang. Эту машину передал военнослужащий роты БпЛА "Фаворит" 107 бригады ТРО Мирослав Саевский, который мобилизовался в феврале 2022 года.
Условия участия в розыгрыше просты: 300 гривен на банке и вы имеете один шанс выиграть мустанг, 600 гривен – два шанса, 1500 гривен – пять и так далее,
– объяснили организаторы акции
Для участия в конкурсе донат нужно отправить на банк по этой ссылке.Важно! При отправке пожертвования из любого банка, отличного от Монобанка, для участия в конкурсе в назначении платежа необходимо указать фамилию, имя, отчество, а также номер телефона.
Конкурс для сбора на нужды "Волков да Винчи": смотрите видео
Донаты – это важно
- К годовщине полномасштабного вторжения на платформе UNITED24 было объявлено о большом сборе. Украинцы должны были собрать 297,5 миллиона гривен на 35 морских дронов Sea Baby. Лозунгом сбора стала фраза "Это морской бой. Твой донат – твой ход".
- Эту сумму удалось собрать чуть больше чем за один день. В общем 300 миллионов собрали за 36 часов. Это невероятная скорость и невероятная сумма, которая показывает, что украинцы готовы вкладываться гривной в победу.
- Однако не менее важны более локальные сборы – для конкретных бригад, которые сдерживают врага на разных направлениях фронта. Поэтому призываем не игнорировать подобные сборы и присоединиться к ним по крайней мере несколькими гривнами, ведь победа зависит от каждого из нас.