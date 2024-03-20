Йдеться про розіграш Mustang. Детальніше про умови конкурсу інформує 24 Канал.
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Деталі конкурсу
Військовий Андрій Ткачук спільно з українським інфлюєнсерами запустив масштабний збір на потреби Сил оборони. Метою є 10 мільйонів гривень, які спрямують на вантажівки "Вовкам Да Вінчі, РЕБи на медеваки та ударні дрони різним підрозділам.
Водночас кожен донатер має змогу виграти автомобіль – Mustang. Цю автівку передав військовослужбовець роти БпЛА "Фаворит" 107 бригади ТРО Мирослав Саєвський, який мобілізувався у лютому 2022 року.
Умови участі у розіграші прості: 300 гривень на банку і ви маєте один шанс виграти мустанг, 600 гривень – два шанси, 1500 гривень – пʼять і так далі,
– пояснили організатори акції
Для участі в конкурсі донат потрібно відправити на банку за цим посиланням.
Конкурс для збору на потреби "Вовків да Вінчі": дивіться відео
Донати – це важливо
- До річниці повномасштабного вторгнення на платформі UNITED24 було оголошено про великий збір. Українці мали зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 морських дронів Sea Baby. Гаслом збору стала фраза "Це морський бій. Твій донат – твій хід".
- Цю суму вдалося зібрати трохи більше як за один день. Загалом 300 мільйонів зібрали за 36 годин. Це неймовірна швидкість і неймовірна сума, яка показує, що українці готові вкладатися гривнею в перемогу.
- Однак не менш важливими є більш локальні збори – для конкретних бригад, які стримують ворога різних напрямках фронту. Тому закликаємо не ігнорувати подібні збори та долучитися до них принаймні декількома гривнями, адже перемога залежить від кожного з нас.