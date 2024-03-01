Силы обороны приближают украинскую победу, уничтожая врага. Мы в свою очередь можем сделать это, помогая нашей армии донатами, дронами, автомобилями и своей безумной верой и поддержкой, передает 24 Канал.

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Внутреннее сопротивление надо подкреплять действиями

Ежедневно люди в оккупации свидетельствуют, что ждут возвращения в Украину и чем длиннее оккупация, тем ожесточеннее должна быть наша борьба. Поэтому 24 Канал подготовил особый флаг, который символизирует длительное ожесточенное сопротивление украинцев, оказавшихся под оккупацией. Его передало движение сопротивления, а подписали все наши ведущие.

Мы хотели бы поддержать и сказать каждому на оккупированной украинской территории, что мы с вами, мы о вас не забыли, и мы обязательно вернем эти территории под контроль Украины. Наши люди снова будут дома,

– отметила ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

Наш внутреннее сопротивление должно быть подкреплено еще и военными средствами, необходимыми целями и всем тем, что поможет Украине вернуть свои территории. Ожесточенное сопротивление Крыма, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья и Херсонщины отражается на украинском флаге. Поэтому мы обращаемся к каждому с просьбой поддержать нашу борьбу и сделать ее видимой.

Как присоединиться к сбору и получить "Флаг ожесточенности"

За самый большой донат на наш сбор мы передадим вам сине-желтый флаг. Он особенный, ведь имеет элементы пикселя. Более того, таких флагов осталось всего несколько, один из них – у 24 Канала. Кроме этого, на флаге будут пожелания и подписи от всех ведущих.

Важно! Сбор проводим для бойцов 421 отдельного стрелкового батальона, которые выполняют боевые задачи возле Бахмута. Недавно в их блиндаж залетел вражеский дрон – побило всю технику. В первую очередь им нужны тепловизор и прибор ночного видения. Бойцы просят такие же модели, как у них были. Поэтому наша цель – 297 000 грн. Донаты – по ссылке.

"Ребята очень рассчитывают на эту помощь. Поэтому мы договариваемся, что за самый большой донат вы получите флаг с подписями ведущих. Возможно, с этим флагом вы когда-то посетите освобожденные украинские города и села. По нему будет понятно, что вы один или одна из тех, кто поддерживал сопротивление внутри оккупированных территорий, и не только словом, но и конкретной помощью", – отметила Екатерина Соляр.

Обращаем внимание, что, отправляя средства, вам нужно оставить номер телефона в комментариях для того, чтобы мы могли с вами связаться. После завершения сбора мы увидим, чей донат был самый большой и этому человеку передадим флаг.

Для того, чтобы узнать, как все будет происходить, – следите за нашими соцсетями и эфирами. Флаг уже у нас, с вас – донаты, чтобы вместе мы смогли как можно быстрее собрать нужную сумму и выполнить просьбу наших защитников.

Как действует движение сопротивления на оккупированных территориях