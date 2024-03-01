Сили оборони наближають українську перемогу, знищуючи ворога. Ми своєю чергою можемо зробити це, допомагаючи нашому війську донатами, дронами, автомобілями та своєю шаленою вірою і підтримкою, передає 24 Канал.

Дивіться також Понад 100 закритих зборів на 40 мільйонів гривень: як Благодійний Фонд 24 допомагає військовим

Внутрішній спротив треба підкріплювати діями

Щодня люди в окупації засвідчують, що чекають на повернення до України й чим довшою є окупація, тим запеклішою має бути наша боротьба. Тож 24 Канал підготував особливий прапор, який символізує довготривалий запеклий спротив українців, що опинилися під окупацією. Його передав рух спротиву, а підписали всі наші ведучі.

Ми хотіли б підтримати й сказати кожному на окупованій українській території, що ми з вами, ми про вас не забули, й ми обов'язково повернемо ці території під контроль України. Наші люди знову будуть вдома,

– наголосила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Наш внутрішній спротив має бути підкріплений ще й військовими засобами, необхідними цілями та всім тим, що допоможе Україні повернути свої території. Запеклий спротив Криму, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя і Херсонщини відображається на українському прапорі. Тож ми звертаємося до кожного з проханням підтримати нашу боротьбу і зробити її видимою.

Як долучитися до збору та отримати "Прапор запеклості"

За найбільший донат на наш збір ми передамо вам синьо-жовтий прапор. Він особливий, адже має елементи пікселя. Ба більше, таких стягів залишилося лише декілька, один з них – у 24 Каналу. Крім цього, на прапорі будуть побажання і підписи від усіх ведучих.

Важливо! Збір проводимо для бійців 421 окремого стрілецького батальйону, які виконують бойові завдання біля Бахмута. Нещодавно в їхній бліндаж залетів ворожий дрон – побило всю техніку. Найперше їм потрібні тепловізор і прилад нічного бачення. Бійці просять такі ж моделі, як у них були. Тож наша мета – 297 000 грн. Донати – за посиланням.

"Хлопці дуже розраховують на цю допомогу. Тому ми домовляємось, що за найбільший донат ви отримаєте прапор з підписами ведучих. Можливо, з цим прапором ви колись відвідаєте звільнені українські міста й села. По ньому буде зрозуміло, що ви один чи одна з тих, хто підтримував спротив всередині окупованих територій, і не тільки словом, але й конкретною допомогою", – зауважила Катерина Соляр.

Звертаємо увагу, що, надсилаючи кошти, вам потрібно залишити номер телефону у коментарях для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Після завершення збору ми побачимо, чий донат був найбільший і цій людині передамо прапор.

Для того, щоб дізнатися, як все відбуватиметься, – стежте за нашими соцмережами та ефірами. Прапор вже у нас, з вас – донати, щоб разом ми змогли якнайшвидше зібрати потрібну суму й виконати прохання наших захисників.

Як діє рух опору на окупованих територіях