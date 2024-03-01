Сили оборони наближають українську перемогу, знищуючи ворога. Ми своєю чергою можемо зробити це, допомагаючи нашому війську донатами, дронами, автомобілями та своєю шаленою вірою і підтримкою, передає 24 Канал.
Дивіться також Понад 100 закритих зборів на 40 мільйонів гривень: як Благодійний Фонд 24 допомагає військовим
Внутрішній спротив треба підкріплювати діями
Щодня люди в окупації засвідчують, що чекають на повернення до України й чим довшою є окупація, тим запеклішою має бути наша боротьба. Тож 24 Канал підготував особливий прапор, який символізує довготривалий запеклий спротив українців, що опинилися під окупацією. Його передав рух спротиву, а підписали всі наші ведучі.
Ми хотіли б підтримати й сказати кожному на окупованій українській території, що ми з вами, ми про вас не забули, й ми обов'язково повернемо ці території під контроль України. Наші люди знову будуть вдома,
– наголосила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.
Наш внутрішній спротив має бути підкріплений ще й військовими засобами, необхідними цілями та всім тим, що допоможе Україні повернути свої території. Запеклий спротив Криму, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя і Херсонщини відображається на українському прапорі. Тож ми звертаємося до кожного з проханням підтримати нашу боротьбу і зробити її видимою.
Як долучитися до збору та отримати "Прапор запеклості"
За найбільший донат на наш збір ми передамо вам синьо-жовтий прапор. Він особливий, адже має елементи пікселя. Ба більше, таких стягів залишилося лише декілька, один з них – у 24 Каналу. Крім цього, на прапорі будуть побажання і підписи від усіх ведучих.
"Хлопці дуже розраховують на цю допомогу. Тому ми домовляємось, що за найбільший донат ви отримаєте прапор з підписами ведучих. Можливо, з цим прапором ви колись відвідаєте звільнені українські міста й села. По ньому буде зрозуміло, що ви один чи одна з тих, хто підтримував спротив всередині окупованих територій, і не тільки словом, але й конкретною допомогою", – зауважила Катерина Соляр.
Звертаємо увагу, що, надсилаючи кошти, вам потрібно залишити номер телефону у коментарях для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Після завершення збору ми побачимо, чий донат був найбільший і цій людині передамо прапор.
Для того, щоб дізнатися, як все відбуватиметься, – стежте за нашими соцмережами та ефірами. Прапор вже у нас, з вас – донати, щоб разом ми змогли якнайшвидше зібрати потрібну суму й виконати прохання наших захисників.
Як діє рух опору на окупованих територіях
- Російські загарбники планують провести псевдовибори на окупованих територіях, але рух опору не дає їм цього зробити. Так у Новій Каховці 27 лютого спалахнув штаб путінської партії "Єдіная Росія". Окупанти не хочуть визнавати, що це зробили партизани, тому в усьому звинувачують безпілотники. У русі опору наголошують, що кожен колаборант, який допомагає у "виборчому процесі", понесе покарання.
- У 10 річницю окупації Криму активісту руху “Жовта стрічка” підняли український прапор над однією з вершин півострова. Вони зазначають, що незабаром наш стяг майорітиме над усім Кримом. Для цього готові продовжувати спротив і робитимуть все, щоб наблизити цей день.
- Завдяки руху опору, український стяг замайорів і на Донеччині, а саме в окупованій Макіївці, у День соборності 22 січня 2024 року. Його встановили на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Росією. Окупанти, які щоденно проїжджали цим шляхом, змогли його побачити.