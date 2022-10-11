Насобирали "многовато": Притула рассказал, что купят за собранные 352 миллиона гривен

После массовых ракетных обстрелов Украины, Притула и Стерненко объявили сбор на месть российским оккупантам. Украинцы за сутки задонатили на дроны-камикадзе RAM II UAV 352 миллиона гривен вместо запланированных 100 миллионов.

Об этом 24 каналу сказал волонтер, глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула. По его словам, 50 дронов-камикадзе будут бесперебойно получаться в течение нескольких месяцев.

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Что запланировано купить на собранные деньги

Притула отметил, что уже начаты консультации по поводу того, что можно приобрести дополнительно на общую сумму для создания хорошего и яркого "хлопка" у российских захватчиков.

Я имею в виду не только дроны-камикадзе украинского производства, которые мы контрактуем. Но ищем сейчас, крутим влево-вправо головой, общаемся с Министерством обороны, из ГУР относительно эффективного использования этих средств,

– сказал глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

Он подчеркнул, что подробнее о том, что будет закуплено за собранные деньги, будет объявлено в пабликах, когда определятся с номенклатурой.

Какие особенности дрона RAM II UAV

Притула рассказал, что речь идет о дронах-камикадзе украинского производства RAM II UAV. Покупать их решили, потому что была предварительная хорошая коммуникация с их производителями.

Полтора месяца назад мы выезжали с директором фонда на полигон, где проходили демонстрационные испытания этого дрона,

– отметил волонтер.

Затем, по его словам, попросили производителей дать пробники. Их протестировали на одном из направлений фронта, где разведка дала на выбор некоторые цели. Для поражения выбрали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который успешно был выведен из строя.

Это достаточно умный дрон. Он оборудован видеокамерой, благодаря чему оператор дрона может отслеживать в режиме онлайн ту или иную цель,

– сказал Притула.

Он объяснил, что это очень хорошо, потому что россияне тоже учатся воевать. И они стали оперативнее перемещаться вдоль участков фронта.

То есть основными "вкусными" целями для наших операторов этих дронов-камикадзе будут средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушной обороны. Это будут цели №1, хотя там есть разный вид боеприпаса,

– заметил глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

Поэтому, по его словам, будут эксперименты с разным боеприпасом, а также будут работать по живой силе. Там, где не успеет кого-нибудь накрыть артиллерией, должны лететь дроны и уничтожать цель.

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Как быстро производитель поставит дроны

Притула отметил, что после полномасштабного вторжения России у отечественных производителей БПЛА возникают перебои со снабжением комплектующих. Поэтому нет производителя, который уложился бы в указанные в контракте сроки.

Он отметил, что производители заверили, что 50 дронов-камикадзе будут доставлены в соответствующий промежуток времени. Речь идет о 5 комплектах, в каждый из которых входят 10 дронов.

Плюс мы покупаем три наземных станции управления. Соответственно, за одной наземкой закрепляется комплекс. Когда он отрабатывает себя, ставится другой,

– объяснил волонтер.

Он выразил надежду, что 50 единиц, которые контрактируются фондом, будут бесперебойно поставляться в пределах нескольких месяцев.

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