Насобирали "многовато": Притула рассказал, что купят за собранные 352 миллиона гривен
После массовых ракетных обстрелов Украины, Притула и Стерненко объявили сбор на месть российским оккупантам. Украинцы за сутки задонатили на дроны-камикадзе RAM II UAV 352 миллиона гривен вместо запланированных 100 миллионов.
Об этом 24 каналу сказал волонтер, глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула. По его словам, 50 дронов-камикадзе будут бесперебойно получаться в течение нескольких месяцев.
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Что запланировано купить на собранные деньги
Притула отметил, что уже начаты консультации по поводу того, что можно приобрести дополнительно на общую сумму для создания хорошего и яркого "хлопка" у российских захватчиков.
Я имею в виду не только дроны-камикадзе украинского производства, которые мы контрактуем. Но ищем сейчас, крутим влево-вправо головой, общаемся с Министерством обороны, из ГУР относительно эффективного использования этих средств,
– сказал глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы".
Он подчеркнул, что подробнее о том, что будет закуплено за собранные деньги, будет объявлено в пабликах, когда определятся с номенклатурой.
Какие особенности дрона RAM II UAV
Притула рассказал, что речь идет о дронах-камикадзе украинского производства RAM II UAV. Покупать их решили, потому что была предварительная хорошая коммуникация с их производителями.
Полтора месяца назад мы выезжали с директором фонда на полигон, где проходили демонстрационные испытания этого дрона,
– отметил волонтер.
Затем, по его словам, попросили производителей дать пробники. Их протестировали на одном из направлений фронта, где разведка дала на выбор некоторые цели. Для поражения выбрали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который успешно был выведен из строя.
Это достаточно умный дрон. Он оборудован видеокамерой, благодаря чему оператор дрона может отслеживать в режиме онлайн ту или иную цель,
– сказал Притула.
Он объяснил, что это очень хорошо, потому что россияне тоже учатся воевать. И они стали оперативнее перемещаться вдоль участков фронта.
То есть основными "вкусными" целями для наших операторов этих дронов-камикадзе будут средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушной обороны. Это будут цели №1, хотя там есть разный вид боеприпаса,
– заметил глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы".
Поэтому, по его словам, будут эксперименты с разным боеприпасом, а также будут работать по живой силе. Там, где не успеет кого-нибудь накрыть артиллерией, должны лететь дроны и уничтожать цель.
Притула рассказал, что купят за собранные 352 миллиона гривен: смотрите видео
Как быстро производитель поставит дроны
Притула отметил, что после полномасштабного вторжения России у отечественных производителей БПЛА возникают перебои со снабжением комплектующих. Поэтому нет производителя, который уложился бы в указанные в контракте сроки.
Он отметил, что производители заверили, что 50 дронов-камикадзе будут доставлены в соответствующий промежуток времени. Речь идет о 5 комплектах, в каждый из которых входят 10 дронов.
Плюс мы покупаем три наземных станции управления. Соответственно, за одной наземкой закрепляется комплекс. Когда он отрабатывает себя, ставится другой,
– объяснил волонтер.
Он выразил надежду, что 50 единиц, которые контрактируются фондом, будут бесперебойно поставляться в пределах нескольких месяцев.
Покупка фондом Приюты дронов-камикадзе: что известно
- После массовых ракетных обстрелов Украины 10 октября Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор на месть российским оккупантам. Всего за несколько часов удалось собрать 116 миллионов гривен.
- Украинцы собрали в несколько раз больше, чем ожидалось. Только за сутки задонатили 352 миллиона гривен, за которые купят десятки дронов-камикадзе.
- Ранее украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Илона Маска. Миллиардер в твиттере предложил Украине отдать Крым. Он отметил, что украинский полуостров является "ошибкой Хрущева".