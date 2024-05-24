В Vivat рассказали, как помочь пострадавшим от обстрела типографии и производства

Компания "Фактор" открыла сбор средств для помощи пострадавшим от ракетного обстрела типографии Factor Druk, который совершили россияне накануне.

Юлия Орлова – генеральный директор издательства Vivat, принадлежащего к холдингу "Фактор" обратилась к украинцам после атаки, которая унесла жизни 7 человек.

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Это горе для всего книжного сообщества в Украине. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Это были люди, которые в условиях ежедневных обстрелов Харькова приезжали на работу, чтобы мы все могли держать в руках книжные новинки,

– написала Юлия.

Из-за обстрелов издательство Vivat временно не будет отправлять книги со склада, отправку восстановят после завершения следственных и спасательных действий. В то же время доставка книг с сайта Новой почтой будет стоить 1 гривну. Книголенд также предоставляет промокод supportvivat, по которому можно заказать книги Vivat с бесплатной доставкой без ограничения по сумме.

Как помочь

"Мы растроганы и тронуты такой волной поддержки команды типографии Фактор-печать и издательства Vivat от читателей, авторов, партнеров, журналистов – как в Украине так и за ее пределами. Распространяйте и рассказывайте об этой трагедии в Украине и за рубежом; о том, как враг уничтожает украинскую книгу и культуру, пытается остановить развитие нашей нации. Сейчас важна поддержка всего мира", – написала Орлова.

! При этом гендиректор указала реквизиты сбора , средства направят на помощь пострадавшим и восстановление полиграфических возможностей.

Кроме того, Юлия Орлова призвала украинцев донатить на нужды Вооруженных сил Украины и продолжать покупать украинские книги, ведь на разрушенной от обстрела типографии выпускали книги ряда украинских издательств, а также учебники.

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