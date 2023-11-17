Были в форме и собирали деньги "на ВСУ": в Киеве продолжаются обыски по делу псевдоволонтеров

В Киеве мужчины в форме ВСУ собирали деньги якобы для украинских военных от имени фонда. Между ними и неравнодушными гражданами возник конфликт, вызвавший громкий скандал.

После появления видео конфликта в столице, которое распространялось соцсетями, было начато уголовное производство. Оболонская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство.

К теме В Киеве возбудили дело против волонтерского фонда: подозревают в мошенничестве

Что говорит прокуратура

Представители одной из благотворительных организаций подозреваются в мошенничестве. Прокуратура не указала фонд. По предварительной и неофициальной информации из соцсетей, речь может идти об организации "Спаси родную страну".

В рамках начатого уголовного производства проверяется законность деятельности благотворительного фонда, правомерность сбора ее представителями средств, их учета и целевого использования,

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители допрашивают лиц, имеющие отношение к фонду. Также они пытаются получить документацию о деятельности организации. В месте, где действовал этот фонд, проводятся обыски.



Конфликт с вероятными псевдоволонтерами / Фото Киевской городской прокуратуры

Что этому предшествовало

В Оболонском районе Киева 16 ноября одетые в военную форму мужчины собирали деньги и говорили, что делают это якобы для 115 бригады. По словам активистов, эти люди, представлявшиеся волонтерами, не смогли подтвердить свои слова.

В результате между ними возник конфликт. Впоследствии на место приехали правоохранители. Сотрудники полиции успокоили людей и забрали пятерых представителей благотворительного фонда в отделение.

Другие случаи псевдоволонтерства в Украине