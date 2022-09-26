Метод "кнута и пряника", – Гудков о предупреждении от США относительно последствий ядерного удара

США объяснили главе кремля владимиру путину, что с ним будет, если он применит ядерное оружие. В то же время, Вашингтон не обнародует детали диалога с кремлем в публичной плоскости, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности.

На сегодняшний день США достаточно, что в москве знают о катастрофических последствиях для себя в ответ на возможные ядерные удары россии. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Эксперт считает, что путину неоднократно объясняли все возможные последствия применения ядерного оружия.

На частном уровне пути все объяснили. Он это знает. Я думаю, что США не стали говорить все в публичном пространстве, чтобы иметь пределы дискуссии и не обострять ее. То есть Вашингтону достаточно, что путин знает – пусть дальше думает,

– объяснил оппозиционер.

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По его словам, в США убеждены в правильности такой информационной стратегии, чтобы не провоцировать каких-либо реакций, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

"Я думаю, что американцы применяют метод "кнута и пряника". Они путину говорят: "вот есть "кнут" и есть "пряник" — мы не скажем, что мы с тобой сделаем, владимир владимирович". Может это все грубовато, но они не хотят сейчас обострять в публичной плоскости этот диалог», – убежден Гудков.

Он резюмировал, что последние заявления США очень важны.

"Недооценивать важность и своевременность заявления ведущей страны мира просто невозможно. Путин должен это понять", – резюмировал обозреватель.

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