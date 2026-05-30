СБС взяли под огневой контроль въезды в Дебальцево в Донецкой области

Силы беспилотных систем ВСУ успешно установить огневой контроль над ключевыми подъездами к временно оккупированному Дебальцево в Донецкой области.

Об этом сообщила 20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

Что удалось сделать СБС?

СБС сообщили об успешном поражении логистической инфраструктуры врага в районе временно оккупированного Дебальцево. Украинские военные смогли установить контроль над ключевыми маршрутами, которые ведут к городу.

Более того, бойцам удалось вывести из строя путепровод на направлении Дебальцево – Алчевск. Оккупанты использовали эту транспортную артерию для переброски личного состава, техники и обеспечения оккупантов.

Как мы взяли под контроль въезды в Дебальцево. Ударные крылья К-2 перерезали путепровод Дебальцево – Алчевск. На участке длиной до 200 метров горят грузовики, взрываются снаряды и ноют оккупанты,

– говорится в сообщении.

СБС препятствуют врагу в Донецкой области

Как Украина уничтожает российскую логистику?

Недавно украинские бойцы нанесли удары беспилотниками по оккупантам на временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Там уничтожили логистику, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы врага.

В то же время военные подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым – Донецк", а также уничтожать технику российских оккупантов в глубоком тылу.