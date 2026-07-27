СБС "поймали" российский "Форпост-Р": чем важен этот вражеский дрон

Украинские военные 27 июля подстрелили и сбили вражеский беспилотник "Форпост-Р". Этот дрон нивелировали в Курской области страны-агрессоры.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровди.

Как произошло сбивание "Форпоста-Р" в Курской области России?

"Мадяр" отметил, что носитель управляемых лазерным наведением авиабомб КАБ-20 обнаружили и уничтожили пилоты 7 батальона "Топота" 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

БпЛА "Форпост-Р" сбили с помощью украинского перехватчика "Колдун-КМ" на высоте 4 300 метров.

Редкий трофей, шестой подтвержденный подстреленный за время полномасштабного (вторжение России в Украину – 24 Канал), второй на счету 414 ОБрБпС "Птицы Мадяра" (первый – в апреле 2025 года),

– подчеркнул Роберт Бровди.

Известно, что "Форпост-Р" является тяжелым дорогостоящим ударно-разведывательным БПЛА, носителем управляемых боеприпасов.

Как СБС сбили "Форпост-Р" в Курской области 27 июля / Видео с фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди

"Мадяр" также привел данные, что с момента создания Группы СБС пилоты подразделений поразили/уничтожили 45 067 (43 688) вражеских ударных и разведывательных крыльев и 9 186 "Шахедов"/"Гербер".

Напомним, ранее Роберт Бровди сообщал, что Силы беспилотных систем поразили 18 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины в течение 25 – 27 июля. Большинство целей располагалось на территории Крымского полуострова.