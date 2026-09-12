Операция "МоЛоЧКа": Силы беспилотных систем выявили уже 285 судов теневого флота России

Украинские военные продолжают подрывать экономическую основу агрессора непосредственно в открытом море. За десять недель спецоперации "МоЛоЧКа" украинские военные вывели из строя 285 плавучих средств теневого флота России.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди на своем Telegram-канале.

Результаты охоты на теневой флот

Морские дроны эффективно работают в акваториях Азовского и Черного морей, перекрывая пути транспортировки нефти, подпадающей под санкции.

По обновленным данным командующего СБС, в июле 2026 года бойцы поразили 215 единиц вражеского флота, в августе – 54 судна, а с 1 по 11 сентября список пополнился еще 16 плавсредствами.

Украинские воины уничтожают теневой флот врага: смотрите видео

Каждый заполненный нефтью танкер финансирует российскую агрессию, поэтому украинские военные делают все возможное, чтобы суда не дошли до Босфора.

К слову, речь идет, в частности, об атаке на подпадающий под санкции российский нефтяной танкер Armada Leader, который сопровождал российский вертолет. Судно под флагом России входит в "теневой флот" и перевозит российскую нефть в обход санкций. "Armada Leader" ранее попал под санкции Украины, ЕС, Швейцарии и Канады.

Азов полностью заблокирован, как и Керченский пролив. В северной и северо-восточной частях Черного моря ситуация напряженная и меняется с переменным успехом,

– отметил "Мадяр".

Интересно! Отслеживать потери врага можно на специальном онлайн-табло СБС.

Напомним, ранее мы писали, что помимо нефтяного флота украинские беспилотники уничтожают и важную военную технику оккупантов. В частности, подразделения СБС уничтожили российский истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и ракетоносители.