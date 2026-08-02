Об этом сообщили в 1-м отдельном центре БпС СБС.

Какую российскую технику удалось уничтожить украинским воинам?

Бойцы 1-го Отдельного центра СБС нанесли точечные удары по оперативной глубине противника. Так, вражеские системы РЛС и ПВО "успешно выполнили боевую задачу по превращению в металлолом".

Среди пораженных объектов:

ЗРК "ТОР-М2" – Ейск;

РЛС "НЕБО-С" – Ейск;

РЛС "НЕБО-У" – Приморско-Ахтарск;

РЛС "ГАММА-С1М" – Ейск;

РЛС "НЕБО-СВ" – Ейск;

РЛС "КАСТА-2Е2" – Камышеватская;

РЛС "37Т" – Пригибский;

РЛС "КАСТА-2Е2" – Шабельское.

Прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки "Шахедов" противнику теперь будет значительно сложнее,

– говорится в сообщении.

Уничтожение российской техники: смотрите видео СБС

Кстати, недавно в ГУР сообщили о поражении 3 российских военных объектов в Крыму и на оккупированной части Херсонской области. Среди них – ЗРГК "Панцирь-С1", патрульный катер "Сарган" в Керчи и наземная станция управления БПЛА "Форпост" в Евпатории.

По оценкам разведки, общая стоимость уничтоженной и поврежденной техники превышает 20 миллионов долларов. На днях украинские военные также нанесли удары средней дальности в акваториях Черного и Азовского морей. Одним из последствий стало затопление российского контейнеровоза Yanina, подпадающего под санкции, который ходил под флагом России и имел грузоподъемность более 100 тысяч тонн.

Не менее эффективно украинские бойцы наносят удары непосредственно по оккупантам. Только за сутки СОУ удалось ликвидировать около 1 500 российских солдат.