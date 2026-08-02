Про це повідомили в 1-му Окремому центрі БпС СБС.

Яку російську техніку вдалося знищити українським воїнам?

Бійці 1-го Окремого центру СБС завдали точкових ударів по оперативній глибині ворога. Так, ворожі системи РЛС та ППО "успішно виконали бойове завдання з перетворення на металобрухт".

Серед уражених об'єктів:

ЗРК "ТОР-М2" – Єйськ;

РЛС "НЕБО-С" – Єйськ;

РЛС "НЕБО-У" – Приморсько-Ахтарськ;

РЛС "ГАММА-С1М" – Єйськ;

РЛС "НЕБО-СВ" – Єйськ;

РЛС "КАСТА-2Е2" – Камишеватська;

РЛС "37Т" – Пригибський;

РЛС "КАСТА-2Е2" Шабельське.

Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики "Шахедів" противнику тепер буде значно складніше,

– йдеться у повідомленні.

Знищення російської техніки: дивіться відео СБС

До речі, нещодавно в ГУР повідомили про ураження 3 російських військових об'єктів у Криму та на окупованій частині Херсонщини. Серед них – ЗРГК "Панцир-С1", патрульний катер "Сарган" у Керчі та наземна станція управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.

За оцінками розвідки, загальна вартість знищеної та пошкодженої техніки перевищує 20 мільйонів доларів. Днями українські військові також завдали ударів середньої дальності в акваторіях Чорного та Азовського морів. Одним із наслідків стало затоплення російського підсанкційного контейнеровоза Yanina, який ходив під прапором Росії і мав вантажомісткість понад 100 тисяч тонн.

Не менш ефективно українські бійці відпрацьовують і безпосередньо по окупантах. Лише протягом доби СОУ змогли ліквідувати близько 1 500 російських солдатів.