СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника

Силы беспилотных систем ВСУ на границе Запорожской и Донецкой областей уничтожили приоритетные цели в тылу россиян – ЗРК "Бук" и "Стрела-10".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ. Там показали кадры уничтожения соответствующих целей.

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Что удалось уничтожить

Операторы 2-го батальона 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем с помощью средств, работающих на оперативно-тактической глубине, поразили ЗРК "Бук" российской армии.

Точное попадание в установку повлекло детонацию ракет и полное ее уничтожение. Операция проведена во взаимодействии с аэроразведкой 74-го ОРБ,

– говорится в сообщении.

Также на этом направлении воины 14-го полка обнаружили и поразили еще один ЗРК – "Стрела-10", который прятали в посадке. Кроме него было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.

К слову, агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгоградской области России. В результате удара партизан был выведен из строя релейный шкаф.