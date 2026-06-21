"Ни на что не намекаем": СБС заинтриговали пользователей сети постом о Крымском мосте

Украинские военные всё более эффективно наносят удары по инфраструктуре противника на территории аннексированного Крыма. Операторам дронов уже очень хорошо виден и Крымский мост.

Об этом они сообщили в сети Threads, добавив интригующую подпись. Пост вызвал резонанс среди украинцев.

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Как СБС заинтриговали украинцев?

В своём коротком, но очень красноречивом посте бойцы рассказали, что ночью 21 июня они "очень близко и с разных ракурсов" видели Крымский мост.

Их сообщение сопровождалось изображением с отметками атакованных объектов, а также, собственно, моста, который расположен не так уж и далеко от пораженной цели.

Напомним! Командир СБС Роберт "Мадяр" Бровди ранее сообщил о результатах операции, проведенной ночью 21 июня. Среди объектов, оказавшихся под прицелом, были: нефтебаза на территории нефтеналивного терминала вблизи Керчи (Крым); радиолокационная станция "Каста-2Е2" в районе Курортного (Крым); РЛС "Небо-У" недалеко от Керчи; несколько газокомпрессорных станций в районах Ароматного, Журавлевки и Ключей в Крыму.



Основные удары, по словам Владимира Зеленского, пришлись на обе стороны Крымского моста.



Бойцы СБС заинтриговали изображением Крымского моста / Фото из их поста

Пользователи сети не могли не обратить внимание на такой пост от военных и стали высказывать свои предположения относительно возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Комментаторы выражали надежду, что уже вскоре "моста не будет видно нигде, кроме как на дне моря". Украинцы также шутили о том, что мост уже, мол, устал и хочет прилечь в курортных водах.

В Threads мемами отреагировали на пост СБС о Крымском мосте: смотрите скриншоты из цепочки

В целом же все находятся в ожидании новых сообщений о ситуации в Крыму и все-таки хотят увидеть работу Сил беспилотных систем над ним.

"Скупили весь попкорн в АТБ – в ожидании премьеры", – написали в комментариях.

А кто-то уже даже максимально представил себе возможные последствия атак на Крымский мост: "Уже вижу, как горит тот мост, и слышу: Последний путь, последний путь, последняя дорога".



Пользователи сети создают новые мемы после публикации СБС о Крымском мосте / Фото из Threads katrinathexx

Важно отметить, что Крымский мост рассматривается как одна из главных транспортных и военно-логистических артерий, соединяющих территорию страны-агрессора с временно оккупированным Крымом. Его значение для России заключается, в частности, в двух ключевых функциях:

он используется для переброски войск, техники, боеприпасов и топлива, обеспечивая российские подразделения на южном направлении Украины;

мост обеспечивает стабильное снабжение Крымского полуострова, выполняя роль основного маршрута для перевозки как военных, так и гражданских грузов.

При этом, после усиления атак в самом Крыму местные жители начали активно скупать продукты. Как отметил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала, еще более ощутимой проблемой стали перебои с топливом и электроэнергией. По его словам, на полуострове вновь вводят графики отключений.