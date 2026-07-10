СБУ и Нацполиция задержали еще 4 участника нападения на военных и правоохранителей во Львове

СБУ и Национальная полиция задержали еще четырех человек, подозреваемых в причастности к нападению на военных и сотрудников правоохранительных органов во время конфликта во Львове. Среди задержанных – двое военнослужащих, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о задержании напавших на ТЦК участников?

Правоохранители еще четырех участников нападения на военнослужащих и правоохранителей, которое произошло 8 июля во Львове во время проведения мероприятий оповещения.

По данным следствия, среди задержанных – 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих. Один из них, по информации правоохранителей, самовольно покинул воинскую часть.

В ходе досудебного расследования установлено, что именно эти мужчины были одними из самых активных беспорядков. По версии следствия они блокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на нем и повредили транспортное средство.

Правоохранители готовят задержанным подозрения. Их обвиняют в препятствовании работе военных, а одному из них – еще и в самовольном уходе из воинской части.

СБУ и Национальная полиция продолжают следственные действия и оперативные меры, чтобы установить всех причастных к нападению и привлечь их к ответственности. Расследование осуществляется при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.