СБУ и Сил беспилотных систем уничтожили вражеские эшелоны с горючим под Луганском

Вражеские войска активно накапливали грузовые эшелоны с горючим на железнодорожных станциях вблизи Луганска. Эти ресурсы российская армия хотела использовать для обеспечения военной техники. Впрочем, СБС и СБУ сорвали планы врага.

Подробности операции по поражению логистики противника рассказали в Службе безопасности Украины.

Читайте также Силы обороны восстановили контроль над частью улиц Волчанска, - 57-я бригада

Что известно об ударе по российским эшелонам с топливом?

Операцию успешно осуществили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

Разведка установила, что оккупанты накопили эшелоны с горючим, предназначенным для обеспечения российской военной техники, на железнодорожных станциях вблизи Луганска.

После подтверждения вражеских целей и передачи координат на эшелоны полетели дроны FP-2 компании Fire Point. Стоит отметить, что Fire Point производит сотни дальнобойных ударных БПЛА ежедневно, каждый из которых стоит около 50 тысяч евро.

В результате атаки удалось уничтожить цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повредить железнодорожную инфраструктуру, которую вражеская армия использовала для поставки ресурсов на фронт.

СБУ с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны,

– подчеркнули в СБУ.

Кстати, не так давно, 3 и 4 апреля, украинские силы также нанесли удары по российским железнодорожным эшелонам в Луганской области.

Любопытно! Кремль и дальше декларирует намерение полностью взять под контроль Донбасс или даже получить его без активных боевых действий, ведь для России это имеет значительное политическое значение. Впрочем, несмотря на эти заявления, оккупантам до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Американский морской пехотинец, снайпер и доброволец Интернационального легиона Мэтью Сэмпсон отметил для 24 Канала, что российские войска не способны эффективно удерживать Донбасс.

Как ВСУ дают отпор оккупантам в Луганской области?