СБУ идентифицировала командира оккупантов, который лично расстрелял гражданского под Бучей

Зверства россиян, шокировавшие в начале полномасштабного вторжения в Буче, украинцы никогда не забудут. Более того, каждого, кто причастен к ним – найдут.

Так, СБУ удалось идентифицировать очередного главаря оккупантов, который лично расстрелял гражданского в Бучанском районе. Случилось это во время временного захвата Киевщины.

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Что установили правоохранители

Правоохранители в результате следственных действий установили, что убийцей мирных граждан оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.

Он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Бучанского района, когда находился в составе сухопутных подразделений. Так, во время оккупации Гавронщины преступник остановил посреди улицы местного не вооруженного жителя, ударил его в лицо прикладом автомата, а после этого – застрелил.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, украинец погиб от:

многочисленных огнестрельных ранений тела,

потери крови.

Преступнику сообщили о подозрении

СБУ уже сообщила о подозрении фигуранту дела на основании собранных материалов. Сделали это по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

В настоящее время продолжаются комплексные меры для:

установления места нахождения преступника,

привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Преступления в Буче